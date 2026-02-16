Polarización extrema: la encuesta que sacude al peronismo y consolida a Javier Milei

La polarización política vuelve a quedar expuesta en el último "Monitor de Humor Social" elaborado por D'Alessio IROL y Berensztein, a partir de un relevamiento nacional de 800 casos online realizado en la segunda mitad de enero. La encuesta , que mide la imagen de 17 dirigentes del oficialismo y la oposición segmentados por afinidad partidaria, aporta señales tanto sobre la grieta como sobre la interna peronista de cara a 2027.

Entre los votantes de Fuerza Patria , el liderazgo en términos de imagen lo encabeza Axel Kicillof , con 89% de valoración positiva, el registro más alto de todo el estudio. Lo sigue Cristina Fernández de Kirchner , con 76%, mientras que Juan Grabois alcanza 74%. La diferencia de 13 puntos entre el gobernador bonaerense y la exmandataria reaviva el debate sobre el liderazgo dentro del espacio.

En el mismo universo kirchnerista , el rechazo hacia el oficialismo libertario es casi total. Ocho figuras —entre ellas el presidente Javier Milei , la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich , y el diputado Martín Menem — apenas registran 1% de imagen positiva.

Cristina Kirchner confirmó que será candidata y deberá acordar con Kicillof.

También quedan en ese piso Mauricio Macri y Cristian Ritondo. Algo mejor posicionados, aunque igualmente con números bajos, aparecen Victoria Villarruel con 7%, y los ministros Pablo Quirno y Diego Santilli con 2%. El radical Martín Lousteau se ubica más cerca del fondo que de la cima, con 28% de valoración positiva.

El escenario se invierte al observar a los votantes de La Libertad Avanza . Allí, los dirigentes vinculados al kirchnerismo concentran los peores registros: Grabois obtiene 1% de positiva, Cristina 2%, Kicillof 3% y Lousteau 4%.

En cambio, el oficialismo muestra niveles de respaldo contundentes. Javier Milei lidera con 87% de imagen favorable, seguido por Patricia Bullrich con 86% y Diego Santilli con 81%. También superan ampliamente el 50% de apoyo Luis Caputo (76%), Federico Sturzenegger (72%), Manuel Adorni (72%), Mauricio Macri (68%), Martín Menem (60%), Victoria Villarruel (58%) y Ritondo (57%).

La encuesta confirma, así, que la grieta no sólo persiste sino que se expresa con niveles extremos de adhesión y rechazo según el electorado consultado.

En paralelo, dentro del peronismo asoma una competencia simbólica en la que Axel Kicillof, al menos en términos de imagen, logra hoy una ventaja clara sobre Cristina Fernández de Kirchner.