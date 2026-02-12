Bancos o billeteras virtuales: una encuesta confirmó cómo eligen los argentinos cobrar su sueldo

Una reciente encuesta de Isonomía Consultores puso en evidencia la creciente preferencia de los argentinos por las billeteras virtuales a la hora de gestionar sus finanzas personales, incluso al pensar en el cobro de salarios . El estudio “Los argentinos y el dinero” revela tendencias claras sobre cómo la población percibe bancos tradicionales y las apps virtuales.

El informe destaca que 9 de cada 10 argentinos desean poder elegir dónde cobrar su sueldo, aunque hoy en la práctica la mayoría (6 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia) recibe sus ingresos en el banco que designa su empleador. Esta brecha evidencia un desfasaje entre la normativa vigente y la percepción de los usuarios.

Más del 76% de los encuestados ya utiliza billeteras virtuales como herramienta habitual para administrar su dinero, consolidando estas plataformas como parte integral de la vida financiera cotidiana de una gran porción de la población.

En términos de confianza, 6 de cada 10 personas consideran a las billeteras virtuales un medio seguro para manejar sus recursos, lo que ha impulsado a estas fintech a ganar relevancia frente al sistema bancario tradicional.

Este fuerte arraigo de las plataformas digitales se traduce en comportamientos concretos: muchos usuarios las eligen para pagos, transferencias, compras y organización de gastos, integrando herramientas de ahorro e inversión con la gestión de sus ingresos.

cajero automático.jpg Crece el debate sobre la autorización de pagar salarios por billeteras virtuales. Archivo

El estudio también muestra diferencias marcadas según la edad y el tipo de empleo:

Jóvenes adultos: el 78% considera que cobrar el salario en una billetera virtual sería más práctico, y el 67% valora esta opción por transmitir seguridad y tranquilidad.

Trabajadores informales e independientes: más del 65% respalda la posibilidad de percibir ingresos a través de billeteras digitales, lo que refleja la importancia de la flexibilidad y la autonomía en la gestión financiera de estos segmentos.

Por qué la elección de las billeteras virtuales

Entre los motivos que explican la preferencia por billeteras virtuales, los encuestados destacan la menor burocracia, la facilidad de uso y la posibilidad de administrar múltiples funciones desde una sola plataforma. Muchos usuarios resaltan además la opción de generar rendimientos diarios sobre sus saldos, un factor que integra el cobro del salario con hábitos de ahorro e inversión.

El contexto normativo también se encuentra en discusión: aunque la Ley de Contrato de Trabajo obliga actualmente a que los sueldos se acrediten en cuentas bancarias, las preferencias sociales se desplazan hacia modelos más flexibles. Este contraste se ha convertido en parte del debate público y legislativo sobre la inclusión de nuevas formas de pago de haberes, tanto dentro como fuera de la reforma laboral.