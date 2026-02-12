Solo los salarios en negro ganaron en 2025: para el Indec lograron una impresionante mejora de 88%

Según datos del Indec, los salarios del sector informal crecieron un 88%. Los sueldos de privados y estatales no alcanzaron a cubrir la inflación oficial.

El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró en diciembre de 2025 un incremento mensual del 1,6%, muy por debajo de lo que marcó la inflación en ese mes que fue del 2,8%. Aún así el incremento promedio salarial para todo el 2025 fue del 38,2%, superando por 7 puntos porcentuales la inflación anual (fue del 31,5%).

Aunque en la medición de diciembre prevalecieron las subas en el sector privado registrado, que obtuvo un 2,5% (0,3 puntos menor al aumento del costo de vida), esta no fue la regla para el año sino la excepción.

En términos interanuales, el sector privado registrado logró una mejora de 28,7%- 2,8 puntos menor a la inflación- y el sector público un 28,9%. El gran diferencial que provocó la mejora del salario en general fue la fuerte suba del 87,9% en el sector privado no registrado (trabajo en negro).

La dinámica de salarios a nivel nacional marca una desaceleración en el ritmo de aumentos. Tras un comienzo de año con aumentos cercanos al 3%, en los meses de noviembre y diciembre se percibió una fuerte caída con el 1,8% y el 1,6%.

salarios diciembre Estatales y privados en rojo Los salarios de estatales, afectados por la restricción del gasto público y paritarias a la baja, llegaron a diciembre con un 1% de variación salarial, tras el 1,1% de septiembre, 1,9% de octubre y 1,2% de noviembre.