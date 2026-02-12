Qué carreras pagan más en 2026 según la inteligencia artificial

Según la inteligencia artificial, las carreras mejor pagadas en 2026 se concentran en tecnología, datos, salud y ciberseguridad, con alta demanda global.

Un análisis realizado con modelos de inteligencia artificial mostraron que las profesiones mejor remuneradas del 2026 están ligadas a la transformación digital y a la economía del conocimiento, como ya se venía advirtiendo. La demanda de estos perfiles especializados supera la oferta de talento, lo que hace que se eleven los salarios.

Las carreras mejor pagadas en 2026 Según las proyecciones, las siguientes disciplinas lideran el ranking salarial:

Ingeniería en Inteligencia Artificial y Machine Learning: desarrollo de algoritmos y sistemas autónomos.

Ciencia de Datos y Analítica: extracción de valor de grandes volúmenes de información.

Ciberseguridad: protección de infraestructuras críticas y datos sensibles.

Desarrollo de Software y Cloud Computing: creación de aplicaciones y gestión de servicios en la nube.

Ingeniería Biomédica y Ciencias de la Salud: innovación tecnológica aplicada a la medicina. 4782-Qué-es-la-ciencia-de-datos Ciberseguridad y salud se consolidan como áreas de alta demanda. Shutterstock En el contexto local, las carreras vinculadas a tecnología, ingeniería y salud también se destacan como las mejor pagadas. La exportación de servicios digitales y la digitalización acelerada impulsan la demanda de profesionales en estas áreas.