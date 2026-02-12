La IA lo tiene claro: qué idioma conviene aprender y qué habilidades piden las empresas

La inteligencia artificial ya no se usa solo para automatizar tareas: también sirve para mirar el mundo del trabajo como si fuera un tablero en movimiento. Al procesar señales de empleo, educación y crecimiento económico, estos sistemas detectan qué perfiles empiezan a volverse escasos y cuáles se repiten hasta saturarse.

En ese mapa, los idiomas aparecen como una ventaja real, pero siempre ligados a otra idea: lo que importa es cómo los combinás con habilidades concretas.

El inglés seguirá mandando, pero ya no alcanza por sí solo Los modelos coinciden en que el inglés continuará siendo el idioma más útil para moverse en entornos globales. Es el puente de negocios, ciencia, tecnología y trabajo remoto. El giro es otro: ya no funciona como garantía automática. En un mercado que mezcla videollamadas, equipos multiculturales y herramientas digitales, el diferencial se arma con un “combo”: inglés más destrezas técnicas o digitales. La figura que crece es la del profesional híbrido, alguien que entiende tecnología, sabe comunicar y se adapta sin perder tiempo cuando cambian las reglas.

Además del inglés, hay idiomas que ganan terreno por razones muy concretas. El chino mandarín aparece ligado al avance sostenido de China en industria, comercio y tecnología, con impacto directo en acuerdos, cadenas de producción y negocios internacionales. El portugués se vuelve estratégico por Brasil y su influencia regional, especialmente para América Latina en sectores como servicios, comercio y expansión empresarial. El español, en tanto, se consolida por su alcance cultural y su crecimiento en el universo digital, donde audiencias, contenidos y comunidades siguen multiplicándose. No se trata de modas: son lenguas que acompañan centros de consumo, producción y circulación de información.

idiomas.jpg Shutterstock En estas proyecciones aparece una idea provocadora: los lenguajes de programación empiezan a ser tratados como idiomas laborales. No porque reemplacen a los tradicionales, sino porque permiten participar de la economía digital desde adentro. Saber programar —o al menos entender cómo se construyen sistemas y automatizaciones— se traduce en ventaja competitiva. Incluso para quienes no quieren ser desarrolladores, manejar conceptos básicos de código ayuda a dialogar con equipos técnicos, resolver problemas y ahorrar tiempo en tareas repetitivas.