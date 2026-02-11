Según la inteligencia artificial, qué signo tiene más probabilidades de encontrar el amor en febrero

La inteligencia artificial determinó que Libra es el signo con más probabilidades de iniciar una relación en febrero, según tránsitos y tendencias emocionales.

Febrero es tradicionalmente asociado con el amor y las relaciones, especialmente por que es el mes de San Valentín. En ese contexto, la inteligencia artificial analizó patrones astrológicos, tránsitos planetarios y tendencias emocionales para determinar qué signo tendría más probabilidades de iniciar una relación o fortalecer un vínculo durante este mes.

De acuerdo con este análisis, Libra aparece como el signo con mayor predisposición a encontrar el amor en febrero. Regido por Venus, planeta vinculado a las relaciones y la armonía, Libra atraviesa un período favorable para encuentros significativos y decisiones sentimentales.

Por qué Libra tendría más oportunidades La IA toma en cuenta factores como la posición de Venus, la influencia de Marte en la comunicación y la energía disponible para vínculos nuevos. En febrero, la combinación de estos tránsitos favorece a los signos de aire, pero especialmente a Libra, que tiende a buscar equilibrio y conexión emocional.

Además, este signo suele mostrarse más abierto al diálogo y a las nuevas experiencias, lo que incrementa las posibilidades de conocer a alguien compatible.

astrología Piscis y Géminis también vivirían semanas intensas en lo afectivo. Shutterstock Otros signos bien aspectados según la inteligencia artificial El análisis también señala que Piscis y Géminis podrían vivir semanas intensas en el plano afectivo. Piscis, por su sensibilidad, podría profundizar relaciones ya iniciadas, mientras que Géminis tendría oportunidades a través de encuentros sociales o redes.