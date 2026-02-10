Según la Inteligencia Artificial, este es el truco casero que revoluciona el cuidado de la piel este verano

La Inteligencia Artificial reveló un método casero y económico para tener la piel radiante durante los mese de calor.

Con las altas temperaturas del verano mantener la piel fresca y libre de inflamación es una tarea difícil y uno de los grandes desafíos del skincare de la temporada. Un truco casero está ganando terreno por su eficacia y sencillez.

El truco del verano Con costo cero el “ice rolling” está ganando terreno en el cuidado de la piel. En el verano la exposición al sol y la sudoración ocasionan la vasodilatación que se traduce en poros abiertos, mayor producción de beso y esa molesta hinchazón en las mañanas.

Gemini_Generated_Image_i4ug3zi4ug3zi4ug La Inteligencia Artificial reveló un método para cuidar la piel. Fuente. IA Gemini. En realidad no se trata de pasarse un hielo que puede quemar la piel. El secreto está en congelar infusiones botánicas. En este caso se prepara un té de manzanilla o té verde y se deja enfriar. Se coloca el líquido en una cubetera. Se puede añadir una gota de gel de aloe vera en cada cuba.

En la mañana envolver el cubo en una tela fina de algodón, deslizar sobre el rostro limpio con movimientos ascendentes por no más de dos minutos.

Este truco casero tensa la piel al instante. Es ideal para aplicar antes del protector solar o el maquillaje porque cierra los poros. Además, el frío drena el líquido acumulado debajo de los ojos.