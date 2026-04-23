Con el Mundial en puerta, la AFA que preside el sanjuanino Chiqui Tapia prosigue su enrevesado plan de negocios, con la firma reciente de un contrato que fue negociado por Leandro Petersen, director comercial y marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, y Peng Yang, director ejecutivo de Ant International.

Ant International ocupa el cuarto puesto en la lista de las 100 principales empresas tecnológicas según la revista FinTech Magazine. Ant International ocupa el cuarto puesto en la lista de las 100 principales empresas tecnológicas según la revista FinTech Magazine.

El nuevo sponsor de la AFA, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol, puede operar en Asia, excluyendo Medio Oriente.

La empresa es un proveedor de pagos con sede en Singapur: a noviembre de 2025 procesaba transacciones por valor de 1 billón de dólares estadounidenses.

La infraestructura de IA en su funcionamiento es descomunal. Casi infranqueable.

chiqui tapia negocios asia A semanas del nuevo Mundial no se habla de fútbol pero sí de negociados. Una AFA que mancha la pelota.

Chiqui Tapia

Como es costumbre en el estilo de conducción dirigencial de Chiqui Tapia es casi un secreto de Estado la cifra que cerró el negocio con Ant International, una compañía que además se dedica a reducir los delitos financieros con medidas de seguridad para proteger a sus clientes.

La alianza de la AFA le permite a Ant International tener plenos derechos de marketing ("integrales", dice en el acuerdo) para lanzar campañas estratégicas en toda su cartera de marcas, incluyendo Alipay+, Antom, Bettr y WorldFirst.

Y además aprovecha la propiedad intelectual de la AFA y la de los jugadores de la Selección de Argentina.

El flamante negocio de la AFA contó con la ahora muy requerida palabra del sanjuanino: "El fútbol es el lenguaje universal por excelencia. Sirve como un poderoso puente que trasciende fronteras y conecta al mundo entero. Nos entusiasma llevar esa conexión a un público aún más amplio en Asia".

Chiqui Tapia omite decir si podría viajar a Asia. Pocas certezas en la justicia argentina. Hay que mirar a los temibles fiscales anti lavado en Estados Unidos. Chiqui Tapia omite decir si podría viajar a Asia. Pocas certezas en la justicia argentina. Hay que mirar a los temibles fiscales anti lavado en Estados Unidos.

AFA

Un personaje clave en esta historia es Leandro Petersen, que reporta a Tapia como director comercial y marketing de AFA.

Luego de las firmas del contrato, declaró con algún misterio: "Al unir fuerzas buscamos consolidar nuestra presencia en Asia y alcanzar nuevas metas tanto en el ámbito deportivo como en el de las tecnologías financieras".

Es una declaración surrealista en el actual contexto de denuncias, evidencias, sospechas y comprobaciones elocuentes acerca del paso oscuro y fangoso de Tapia y compañía (malas, por lo que se observa).

¿Cuáles serían las metas en el ámbito de las tecnologías financieras, a la que alude Petersen, como objetivo de las AFA? ¿Cuáles serían las metas en el ámbito de las tecnologías financieras, a las que alude Petersen, como objetivo de las AFA?

La narrativa utilizada para el lavado de dinero, aseguran los especialistas, a veces es la mejor evidencia para comprobar algunos rastros de operaciones absolutamente premeditadas, tanto como ilegales.

Si el fútbol no se mancha, la dirigencia argentina, sí. Y con pasión: tantas manchas que parecen leopardos en carnaval.

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Asia

El reciente partner asiático de la AFA Ant International se convirtió en una entidad independiente en 2024, tras separarse de su empresa matriz: Ant Group. Tiene su propio consejo de administración. Y opera en más de 30 oficinas en todo el mundo.

Una radiografía a su infraestructura corporativa:

Alipay+ es la plataforma de pagos móviles transfronterizos. Presenta 40 socios de pago y conecta a 100 millones de comerciantes en más de 100 mercados. Posee 1.800 millones de cuentas de usuario. Esta división colabora con 35 proveedores de servicios de pago, entre los que se incluyen monederos electrónicos, aplicaciones bancarias y servicios de compra ahora y pague después.

WorldFirst es el servicio de cuentas comerciales transfronterizas Alcanzó un volumen total de pagos anuales de 300.000 millones de dólares en 2024, lo que representa cuatro veces su cifra de 2020, cinco años después de la adquisición. La plataforma ha prestado servicio a 1,2 millones de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo.

Antom ofrece servicios de pago y digitalización para comercios. Casi duplicó su volumen total de pagos entre enero y noviembre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Antom Copilot, lanzado en 2024, redujo el tiempo de integración de los canales de pago de cinco a diez días a tan solo unos minutos.

Bettr es el área de soluciones de servicios financieros para empresas o particulares. Con alianzas abiertas facilita y amplía el acceso a esas mismas prestaciones.

Inteligencia Artificial

Ant International sostiene AI SHIELD: un conjunto de herramientas de seguridad que aborda los riesgos de los sistemas de IA utilizados en los servicios financieros.

Incluye el Docker de seguridad que aplica medidas preventivas durante todo el desarrollo y la implementación de modelos de IA para la detección de fraudes, la autorización de pagos y las herramientas de interacción con el cliente.

La empresa ha dedicado este servicio para abordar la preocupación por el auge de los deepfakes.

Al punto que Tianyi Zhang, director general de Gestión de Riesgos y Ciberseguridad de Ant International, ha expresado esa problemática: "En algunos mercados hemos descubierto que más del 70 % de las nuevas inscripciones pueden ser intentos de falsificación mediante deepfake".

Ant International es socio fundador del Protocolo de Pagos de Agentes junto con Google, una iniciativa que establece estándares sobre cómo los agentes de IA realizan transacciones autorizadas.

En febrero de 2025, Ant International abrió su primera oficina en Oriente Medio, en Riad, Arabia Saudí.

La empresa firmó un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita en mayo de 2024 para facilitar la expansión de su negocio en el Reino.

Ant International CEO de Ant International y ahora miembo de la familia de la AFA: Peng Yang.

Fintech

En su perfil más técnico, los nuevos socios de la ccuestionada dirigencia del fútbol argentino, afirman en modo reiterado que "necesitamos convertir los avances prometedores en tecnologías fundamentales, como la IA, en soluciones integrales, eficaces y asequibles para la comunidad empresarial global, que abarca un segmento de nicho de mercado muy amplio".

Y para el negocio que cerró esta semana en Argentina, el CEO de la compañía Peng Yang, con bastante criterio afirmó que "el deporte y la tecnología son dos pilares fundamentales para las comunidades y los mercados que rompen barreras y conectan a las personas".

Antes de ingresar a Ant el ejecutivo fue Vicepresidente Global de Dell Technologies, donde desempeñó diversas funciones ejecutivas en desarrollo de productos, estrategia y desarrollo de negocios en la Gran China, Asia Pacífico y mercados emergentes globales.

Yang es licenciado en Negocios Internacionales y Finanzas por el Lingnan College de la Universidad Sun Yat-sen y posee un MBA de la Carlson School of Business de la Universidad de Minnesota.

Y en Buenos Aires remató la alianza con buenos augurios: "Juntos brindaremos una experiencia futbolística más amplia y enriquecedora, con un mayor impacto en la comunidad, a través de nuestra red de servicios digitales y fintech en Asia".

¿Cómo se dirá en el idioma malayo "tenga cuidado"?