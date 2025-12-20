Chiqui Tapia, cuando la oportunidad es oportunismo

La dirigencia del fútbol argentino liderada por el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta amplias investigaciones por corrupción que ya estarían poniendo en cuestión la participación del actual campeón en la Copa Mundial 2026 .

Así lo aseguró la publicación El Beiruter del 15 de diciembre pasado. “El sueño mundialista de Argentina está en riesgo en medio de investigaciones por corrupción”, anotició.

Es un punto que la prensa argentina por ahora omite o toma lo que mejor le conviene. Es mala noticia, para todos los bandos en pugna.

Lo cierto es que el microcosmos del fútbol argentino se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia moderna, un escándalo legal y financiero que en los últimos días ha proporcionado detalles insólitos sobre el manejo de la Asociación del Fútbol Argentino , la AFA.

Cuando pareció que la obtención del máximo torneo internacional del deporte serviría para profesionalizar y mejorar las estructuras que conducen esta disciplina deportiva, la “cosecha” es corrupción, fútbol de cabotaje bochornoso, clubes fundidos, corruptelas a diestra y siniestra.

Las autoridades judiciales argentinas han intensificado drásticamente su investigación sobre presunta corrupción financiera desde el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), realizando allanamientos en sedes oficiales en busca de documentos vinculados a presuntas transacciones ilícitas.

Muchas fuentes públicas ratifican una secuencia de impunidad entre los máximos dirigentes del fútbol y los encargados de las finanzas. En privado varias fuentes consideran que la situación de Tapia y su círculo de confianza ya no puede retroceder en lo judicial. Y que si bien resta un semestre para el inicio del Mundial es un tiempo más que suficiente para encontrar la tipificación de delitos que colocan al mandamás entre las cuerdas.

Los investigadores allanaron recientemente una propiedad de lujo que se cree pertenece al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en coordinación con Pablo Toviggino, tesorero de la federación

Las autoridades incautaron una flota de vehículos de lujo: 45 automóviles y siete motocicletas, valorados en más de 500.000 euros. Los bienes están registrados a nombre de una empresa propiedad de Luciano Pantano, funcionario de la AFA, y su madre jubilada, que según la fiscalía, carecen de los recursos económicos para adquirir legalmente una propiedad de tan alto valor.

Los allanamientos se han extendido a más de 15 clubes de fútbol, así como a oficinas clave en el centro de Buenos Aires. Lo insólito de la situación es que el derrame del capitalismo en el fútbol argentino es peor que la ortodoxia marxista. O al capitalismo de la Escuela de Chicago, pero no la económica, sino la de Al Capone: silenciamientos, aprietes, amenazas. La evasión de impuestos también es parte de la escuelita legada por los bravucones de Chicago.

Los allanamientos se distribuyeron en sedes de la AFA y la Superliga, además de clubes de primera división como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, además de varios equipos de otras divisiones.

La escalada judicial llega en un momento delicado para el fútbol argentino, ante la creciente incertidumbre en torno a la esperadísima Finalísima, el duelo entre Argentina, vigente campeona del Mundo y la Copa América, y España, vigente campeona de la Eurocopa.

El partido se enfrenta ahora a un posible aplazamiento o cancelación mientras continúan las investigaciones.

Mientras tanto, la FIFA sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. El organismo rector que protagonizó una redada espectacular en épocas de Blatter como presidente, está preparando posibles escenarios de intervención que podrían incluir sanciones severas, incluso la exclusión de Argentina del Mundial de 2026, si se confirman las graves violaciones que comienzan a asomar.

Para una nación que levantó el máximo trofeo hace apenas tres años, hay mucho en juego. El lugar de Argentina en el máximo escenario del fútbol depende ahora no solo de su rendimiento, sino también del resultado de un juicio judicial de gran alcance.

Una parte del caso comenzó tras sospechas de irregularidades en el contrato de Sur Finanzas con el Club Atlético Banfield, uno de los equipos históricos de la máxima división del fútbol argentino.

Banfield dijo en un comunicado que el club cooperará con la investigación.

Tras los allanamientos iniciales a Banfield y Sur Finanzas, se encontraron documentos que presuntamente vinculaban a la empresa con otros clubes de diferentes divisiones.

Patrocinadora de varios clubes y de la selección nacional, la empresa está acusada por las autoridades fiscales argentinas de evadir 500 millones de dólares en impuestos. Se ha abierto una investigación administrativa, junto con una investigación judicial por presunto lavado de dinero.

La ofensiva judicial se produce en el contexto de un enfrentamiento entre el máximo responsable del fútbol, Claudio "Chiqui" Tapia, y el presidente Javier Milei.

La senadora Bullrich cercana a Milei presentó una denuncia contra Tapia ante la Comisión de Ética de la CONMEBOL, el organismo que representa a las federaciones sudamericanas de fútbol, exigiendo una investigación "sobre la mafia que dirige y mancha el fútbol argentino".

En respuesta, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) publicó un extenso comunicado defendiendo la trayectoria de su presidente, en el cargo desde 2017.

Según la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ha transformado, en pocos años, una "institución con una imagen empañada y plagada de deudas". Hoy, "las cuentas están en números negros y la reputación de la selección nacional se ha restaurado, con dos títulos más de la Copa América y una estrella mundialista en su palmarés". Todo esto, "sin recibir un solo peso de dinero público", especifica la AFA.

La institución que preside Chiqui Tapia también denuncia ataques legales y administrativos "coordinados", que interpreta como un intento del gobierno de interferir en sus asuntos. De hecho, lleva varios meses librando una lucha de poder.

Por un lado, Javier Milei, un economista ultraliberal, quiere transformar los clubes argentinos en sociedades anónimas y abrirlos al capital extranjero. Por otro lado, Claudio "Chiqui" Tapia, exlíder sindical, defiende el modelo actual de clubes controlados por sus hinchas, los socios, quienes eligen a sus dirigentes.

A menos de seis meses del Mundial este asunto está manchando la imagen del vigente campeón. La pelota no solamente está manchada, sino que hasta pareciera correr cuadrada. En Argentina deberíamos dejar de usar el vocablo “oportunidad” para emplear, como campeones del mundo que también somos, el término “oportunismo”.