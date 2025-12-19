La AFA bajo la lupa: investigan vuelos en helicóptero a una quinta de lujo ligada a Pablo Toviggino

La Justicia investiga vuelos en helicóptero, autos de lujo y una quinta en Pilar en el marco del escándalo que rodea al dirigente de la AFA Pablo Toviggino.

Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, se burló de la derrota de Talleres. Foto: X @TovigginoPablo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue en el ojo de la tormenta. En medio del escándalo por la trama de empresas que rodea a Pablo Toviggino, la Justicia investiga quiénes viajaron en helicóptero a la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, atribuida al dirigente.

Este viernes, el juez Marcelo Aguinsky ordenó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que de a conocer la nómina de pilotos que operaron en el helipuerto del predio de Misiones N° 4097 (Pilar), desde su puesta en marcha hasta la actualidad.

Quinta AFA El helipuerto de la casa de Villa Rosa, en Pilar, por el que investigan a dirigentes de la AFA. Foto: Clarín Las medidas que tomó el juez sobre la causa que involucra a la AFA Aguinsky también pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos, e instó a investigar los movimientos de los titulares de Real Central, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.

Asimismo, el juez hizo efectivo el embargo de la mansión y la inmovilización de todos los vehículos.

El allanamiento que complicó a Pablo Toviggino Días atrás, durante un allanamiento a la quinta, la Justicia halló en un amplio galpón “45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings”, que fueron secuestrados. En el lugar también se encontró un bolso negro con el nombre de “Pablo Toviggino” y una placa de reconocimiento del Club Atlético Barracas Central al tesorero de la AFA. Además, se documentó la existencia de un establo de caballos con infraestructura y equipamiento de alto nivel.