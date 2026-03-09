El juez que investiga la mansión de Pilar busca centralizar todas las causas contra la AFA

El juez federal Adrián González Charvay solicitó que todas las investigaciones por lavado de dinero contra la entidad y sus allegados se unifiquen en su juzgado de Campana, alegando que la dispersión de causas viola principios legales básicos.

El panorama judicial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acaba de entrar en una fase de "superconcentración". El juez federal Adrián González Charvay ha pateado el tablero al solicitar que todas las investigaciones por lavado de dinero contra la entidad y sus allegados se unifiquen en su juzgado de Campana, alegando que la dispersión de causas viola principios legales básicos.

La estrategia de la "causa única" González Charvay sostiene que no pueden existir tres o cuatro jueces investigando los mismos hechos (el presunto desvío de fondos de la AFA al exterior). Su argumento técnico se basa en la prohibición de persecución penal múltiple, buscando evitar sentencias contradictorias o duplicidad de procesos.

¿Qué expedientes reclama para sí? Caso Tourprodenter LLC: La empresa de Javier Faroni (investigada en Lomas de Zamora por lavado).

Caso Sur Finanzas: Maniobras financieras similares ligadas al fútbol.

Denuncia de Guillermo Tofoni: La disputa por la gestión de los partidos de la Selección (World Eleven).

La Mansión de Pilar: La propiedad vinculada al tesorero Pablo Toviggino. Los últimos cambios en el tribunal que investiga a la AFA La definición sobre la Mansión de Pilar es el primer gran test. La Sala I de Casación finalmente está completa con la llegada de Mariano Borinsky, quien entra en un terreno minado de recusaciones y excusaciones:

Daniel Petrone: Se fue porque su hijo va al mismo colegio que el hijo de Javier Faroni. Un gesto de ética profesional que evita suspicacias.

Carlos Mahiques: Se apartó tras las versiones de que habría estado en un festejo en la mansión investigada. Las claves de las causas contra la AFA ¿Por qué es tan importante dónde tramite la causa? No es solo una cuestión de geografía. El fuero Penal Económico de CABA (donde está el juez Aguinsky) suele ser más técnico en delitos tributarios, mientras que el fuero Federal de Campana tiene una competencia territorial que el juez González Charvay defiende como prioritaria por el lugar de los hechos.

¿Qué es Tourprodenter LLC? Es la empresa radicada en Estados Unidos perteneciente a Javier Faroni. Se sospecha que fue utilizada como "puente" para mover fondos de la AFA hacia el exterior mediante la organización de eventos y partidos, evadiendo controles locales.