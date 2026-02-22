Un juez de la causa AFA habría festejado en la mansión de Pilar y hay escándalo: quién es

En los próximos días, un expediente sensible vinculado a la AFA cambiará de manos en Comodoro Py . La decisión depende de un solo voto: el del camarista Carlos Mahiques , quien ahora está involucrado en un escándalo.

El magistrado integra la sala que debe resolver qué juzgado continuará la investigación sobre una quinta ubicada en Pilar , valuada en más de 20 millones de dólares y señalada por presuntos vínculos con Pablo Toviggino, uno de los dirigentes más influyentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

La causa, que incluye sospechas de lavado de activos, ya produjo allanamientos y medidas patrimoniales. El punto en discusión es el fuero competente: si el expediente seguirá en el ámbito Penal Económico —donde se ordenaron embargos y secuestros— o si pasará al fuero federal de Campana. La definición no es meramente técnica. Para los involucrados, el cambio de jurisdicción podría alterar el ritmo y el alcance de la pesquisa.

El caso ganó volumen político cuando trascendieron versiones sobre un evento privado realizado en la propiedad a fines del año pasado . De acuerdo con testimonios que circularon en tribunales, en la quinta se habría celebrado una reunión social con presencia de jueces, fiscales y funcionarios . De hecho, el mismo Mahiques habría sido quien festejó su cumpleaños, según reveló La Nación.

Durante esa velada se habría exhibido una colección de autos de alta gama —entre ellos Ferrari, Porsche y Mustang— que hoy forman parte del material incorporado al expediente.

Consultado sobre el episodio, Mahiques negó que la celebración hubiera tenido lugar en ese predio, aunque rechazó las críticas éticas asociadas a la versión. “Si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme”, sostuvo. El juez argumentó que se trata de cuestiones vinculadas a la esfera privada.

Un respaldo exprés

En paralelo a la controversia judicial, el Poder Ejecutivo aceleró un trámite que sorprendió en los pasillos del Senado. En menos de 24 horas, el presidente Javier Milei firmó y remitió el pliego para renovar el mandato de Mahiques, quien se acerca al límite etario de 75 años establecido por la Constitución.

La rapidez contrasta con la situación de decenas de designaciones judiciales pendientes que permanecen demoradas. El movimiento fue interpretado como una señal política en medio de la disputa por la causa.

El entramado de relaciones

La trama no se agota en el expediente inmobiliario. El apellido Mahiques aparece vinculado a la AFA en distintos planos.

Dos hijos del camarista ocuparon hasta hace pocas semanas cargos dentro de la estructura de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia: uno integró el Tribunal de Disciplina y otro tuvo funciones en la Universidad de la AFA.

La propiedad bajo investigación, de aproximadamente 5,5 hectáreas, cuenta con helipuerto, pista ecuestre y un galpón que alberga vehículos de lujo tasados en cerca de 3,8 millones de dólares. Formalmente, el inmueble figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, un dato que despertó interrogantes en la investigación.

Ahora, el foco vuelve a la Cámara. La resolución que adopten Mahiques y sus colegas —Daniel Petrone y Javier Carbajo— determinará si la causa continúa donde se originó o si cambia de escenario. En esa definición, el voto de “Coco” Mahiques puede resultar decisivo.