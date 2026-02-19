¿Se pierden el Mundial? El paso a paso judicial que afrontan Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia , podría enfrentar un escenario impensado: perderse el próximo Mundial de Fútbol si la prohibición de salida del país dictada por la Justicia se mantiene vigente al momento del torneo que comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá y donde la Selección argentina comenzará la defensa del título alcanzado en Qatar el 16 de ese mes ante Argelia.

El juez en lo Penal Económico N°5, Diego Alejandro Amarante, lo citó a declaración indagatoria para el 5 de marzo en el marco de una causa por presuntos delitos tributarios y previsionales. La medida también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y a otros tres integrantes de la conducción. Además, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país por tiempo indefinido hasta que se resuelva la situación procesal de los imputados.

La investigación gira en torno a supuestas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que, según la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas al fisco dentro del plazo legal de 30 días. Los montos bajo análisis son millonarios:

En total, la cifra investigada supera ampliamente los $19.000 millones. Julio de 2025 fue el mes con mayor volumen observado, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.

Tras la indagatoria, el juez tendrá 10 días para resolver la situación: procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento de los acusados. En caso de ser procesados, las defensas podrán apelar ante la Cámara en lo Penal y Económico.

La Cámara podrá citar a una audiencia presencial o por Zoom a los abogados de Claudio Tapia para que puedan mejorar sus argumentos de manera oral. Previamente se le pedirá la opinión al fiscal general ante ese tribunal de alzada. Posteriormente, la Cámara estará en condiciones de resolver si confirma un eventual procesamiento sobre el titular de la AFA y el resto de los acusados.

Hay que tener en cuenta que tras la indagatoria figuran varios feriados en el calendario, que pueden lograr que el plazo judicial de Claudio Tapia se extienda achicando el margen de cara al comienzo del Mundial de fútbol y todos los compromisos previos que tiene en la antesala de la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, sin contra todos aquellos referidos a las actividades de la Conmebol como los de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

De momento, la causa se encuentra en etapa de instrucción y todavía no hay una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados. La indagatoria es un acto judicial donde los acusados ejercen su derecho por los cargos por los que se le endilgan.

Mientras tanto, el calendario judicial corre en paralelo al deportivo. Si la restricción para salir del país continúa vigente durante la disputa del Mundial, Tapia y otros dirigentes podrían quedar al margen de la competencia, en un contexto donde la representación institucional de la AFA suele tener un rol clave en la organización y acompañamiento del seleccionado argentino en la máxima cita del fútbol internacional.