Reforma laboral: la fuerte defensa del diputado mendocino Nieri al proyecto

El diputado mendocino Lisandro Nieri fue uno de los oradores durante el debate en la Cámara Baja por el proyecto de reforma laboral y, en su discurso, defendió fuertemente la propuesta oficialista.

El legislador consideró que la iniciativa "es parcial" y pidió también avanzar con modificaciones en el sistema previsional argentino.

"A veces me avergüenzo no haber avanzado antes con reformas estructurales que necesita Argentina", lanzó Nieri, y aprovechó para cuestionar a la oposición. "Llama la atención: más de 40 años desde el regreso de la democracia, gobernaron la mayoría del tiempo y no, incluso con mayorías suficientes en ambas cámaras no se avanzó en modificar una ley que es vetusta a todas luces, que no le sirve a los trabajadores", expresó.

Por otro lado, sostuvo que "hay una brecha fenomenal que es el costo laboral" y aseguró que "con toda razón se quejan los empleados de que el salario es bajo y también los dueños de pymes que el costo laboral que deben afrontar es alto".

"El marco vigente actual laboral lo único que ha logrado en los últimos muchos años en Argentina es aumentar litigiosidad, la informalidad que mencionaba y los costos laborales", afirmó el diputado.