Reforma laboral: con las votaciones ya blindadas, el Gobierno se prepara para una noche de festejos

La Libertad Avanza se encamina a sancionar la ley de reforma laboral en la Cámara de Diputado, que deberá volver al Senado, ya que se aprobaría con una única modificación. El resto de los artículos cuentan con los votos suficientes para defender uno de los principales proyectos de la Casa Rosada.

Al principio de la sesión Cámara de Diputados se puso en valor uno de los viejos dogmas parlamentarios: "Hay leyes que se votan con la mano y otras con el culo". Y esto lo sacó a relucir el oficialismo que en 15 minutos superó los 129 diputados sentado en sus bancas para iniciar la sesión, con el apoyo de gobernadores aliados, entre los que están los peronistas que el año pasado usaron las listas de Fuerza Patria para competir.

"Hubieras ganado las elecciones", respondió con enojo la diputada por Tucumán Gladys Medina (Justicialista) que dio quórum para el inicio de la sesión. Atrás de las cortinas rojas que marcan el perímetro del recinto, los diputados peronistas de Unión por la Patria la acusaban de traidora. Medina resultó electa diputada por Tucumán el pasado el 26 de octubre, dentro de las listas de Fuerza Patria. Pero responde al gobernador Osvaldo Jaldo, aliado de la Casa Rosada, y no le quedó otra que acompañar al Gobierno .

Dentro del recinto, los diputados del kirchnerismo hicieron valer ese enojo: "Como pueden poner la cara ante los vecinos diciendo que ustedes fueron los que les sacaron los puestos de trabajo", sostuvo la cristinista María Teresa García (Unión por la Patria), que usó la palabra "traición" para referirse a la decisión que tomaron estos diputados. Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) les pidió que "no sean verdugos de su pueblo". "A los que se llaman peronistas, no voten este mamarracho jurídico", sumó Andrea Freites. "Espero que cada uno de sus vecinos les pidan explicaciones de lo que hoy están votando contra el pueblo argentino", agregó

Otro de los que quedó marcado por la misma actitud fue Pablo Outes (Innovación Federal), electo por Salta en 2023 dentro de la boleta de Unión por la Patria. Mientras los diputados kirchneristas lo acusaban de traidor y gritaban encima de su discurso, este diputado, que dio quórum y se encamina a votar a favor en línea con el pedido de su gobernador Gustavo Sáenz, indicó: “No soy mileista, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos (señalando al ala kirchnerista del recinto) no conocen el interior”.

Y mientras los kirchneristas denostaban su discurso en el recinto, sostuvo: "Hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades porque en el interior la democracia llega más tarde". Golpeó donde más duele.

La Libertad Avanza tendrá una nueva noche de festejo

Frente a este escenario, el oficialismo no tuvo más que dejar hablar a la oposición. Los diputados de La Libertad Avanza presentaron muy pocos oradores, que luego bajaron para que Unión por la Patria tuviera más tiempo para discutir.

En los rostros del oficialismo no se perciben derrotas ni nada que se le parezca. De hecho, el ministro del Interior, Diego Santilli, que fue uno de los articuladores para la sanción de esta ley casi ni apareció en el Palacio Legislativo. Estuvo a la mañana, donde definió los últimos porotes y luego fue a la Casa Rosada para participar de la reunión de la mesa política.

Se espera que para la votación, el tridente político del Gobierno, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, se hagan presentes en el recinto para seguir la discusión. Allí también estaría Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado. En la Cámara alta tienen previsto dictaminar mañana a las 10 para aprobar el único cambio (la eliminación del artículo 44, el de las licencias médicas).

En este contexto, La Libertad Avanza se prepara para una nueva noche de clamor.