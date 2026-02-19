La CGT afirmó que el paro general tuvo una adhesión del 90% y le envió una fuerte amenaza a los gobernadores

La CGT calificó como “contundente” el paro general que se realiza durante este jueves en todo el país, con motivo del rechazo al proyecto de reforma laboral que se trata durante esta jornada en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el triunvirato, integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), aseguró que “esta huelga ha sido de enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”.

“En estas 12 movilizaciones y en estos 4 paros hemos sido consecuentes y responsables, no solo en mantener la paz social en la protesta y ante la negación al diálogo y al reclamo que hemos hecho”, señaló Sola, quien acusó al Ejecutivo de romper “el tejido social y productivo”.

“Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años en derechos individuales y colectivos, y en una búsqueda que efectivamente tiene como corazón que es la transferencia de recursos económicos de los trabajadores hacía el sector empleador”, cuestionó el dirigente, quien, acto seguido, apuntó contra los funcionarios que dieron cuenta de l as pérdidas económicas por el paro al sostener que esta reforma “contempla 6 mil millones de dólares que se pierden por la baja en las cargas patronales y en el sistema jubilatorio”.

“Sabemos claramente que en cada actividad que nosotros sostenemos, parar un día implica una perdida”, analizó el titular de Seguros, aunque aclaró que el trabajador para porque “lo hace convencido en el derecho que está defendiendo”.

“La grata sensación que tenemos es que ese humor social ha sido representado por esta decisión de la CGT”, consideró el sindicalista, quien, además, citó a los gobernadores, que serán claves en la votación: "Cuando algún gobernador se pregutna y luego qué, que no nos pregunten a nosotros. La respuesta la tienen que tener ustedes”.

“Le exigimos al sector político, de la bandera que sea, que tengan la responsabilidad que esta Argentina se hace con la dignidad del trabajador”, concluyó.

Por su parte, Jerónimo opinó que “la sociedad le acaba de dar un mensaje al Gobierno diciéndole que están cansados de esta política que oprime los derechos”.

Se sintió el paro de la CGT en el transporte Se sintió el paro de la CGT en el transporte

“La CGT estuvo a la altura de las circunstancias y los intereses que representa”, indicó el referente del gremio de los empleados de vidrio, quien habló de “gobernadores inescrupulosos” haciendo alusión a los aliados que viene obteniendo el Gobierno.

“Primero que miren cómo están sus provincias, son cómplices de esta traición con una reforma laboral que le hará mucho daño a los laburantes”, machacó.

“Hay que exponer a todos aquellos que se jactan de defender los derechos del pueblo, le dan la espalda”, insistió Jerónimo.

A su vez, agregó: “Esperemos que el Gobierno tenga capacidad de escuchar y no sean caprichosos. Acá no hay ninguna extorsión, queremos que le vaya bien a la Argentina”.

En el final de la conferencia, Argüello volvió a mencionar a los gobernadores, con una fuerte advertencia: “Fíjense lo que van a hacer, no traicionen más a su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores, no lo traicionen porque el pueblo tiene memoria y nos vamos a acordar de cada cosa que hacen”.