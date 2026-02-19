El Gobierno tildó el paro general de la CGT de "perverso" y "extorsivo": "Hay un sector que no está acostumbrado a la democracia"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , apuntó este jueves contra la CGT , a la que acusó de liderar un paro general "perverso" y "extorsivo" por impedirle a la población llegar a sus trabajos. " Lamentablemente hay un sector de la sociedad que no está acostumbrada a la democracia ", disparó el funcionario. A su vez, cruzó al dueño de FATE , a quien señaló por cerrar sus puertas un día antes del debate por la reforma laboral , y defendió la apertura de importaciones.

"Es extraño que en otras administraciones, sin ir más lejos en la de Alberto Fernández, tenías 200% de inflación y casi 60% de pobres y no había paro. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas, inentendibles", manifestó el jefe de Gabinete esta mañana en una entrevista radial, y agregó: "El problema es cómo le explican al que vive de la diaria que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo y que hoy no va a tener para llevar a la casa".

En ese sentido, Adorni se refirió al acatamiento de la medida de fuerza y aseguró que utilizar ese término es "bastante perverso". "Si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y la democracia que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen un 80% de imagen negativa, si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador", sentenció.

A su vez, el portavoz presidencial explicó que el Gobierno buscó mantener diálogo con todos los sectores, pero que eso se corta cuando del otro lado hay "alguien que le hace daño a la Argentina". Para ejemplificar su punto, Adorni sostuvo que la huelga general producirá una pérdida en torno a los US$600 millones para el país.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a la cúpula de la CGT por el cuarto paro general contra el Gobierno de Javier Milei.

"Hay que preguntarles a ellos por qué hacen un paro inentendible. Si la ley es mala o los legisladores no están de acuerdo, la rechazarán, la modificarán, y si están de acuerdo la votarán y habrá que cumplirla como pasó toda la vida. Lamentablemente hay un sector de la sociedad que no está acostumbrada a la democracia", disparó el jefe de Gabinete en diálogo con La Casa Streaming.

Las críticas a FATE y los "empresarios prebendarios"

En paralelo, Adorni llamó la atención sobre el cierre de la empresa de neumáticos FATE, que este miércoles cerró sus puertas y dejó sin empleo a sus 920 trabajadores.

"Hace 15 años está en conflicto. Tuvo paros salvajes del propio sindicalismo, que ahora se pregunta por qué cerró la empresa, y un día antes de la reforma laboral cierra sus puertas de un día para el otro. Es llamativo", puntualizó el funcionario.

Además, Adorni apuntó contra el dueño de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, a quien señaló por "apoyar a todo gobierno populista que le pasó por al lado" y haber vivido de "exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba". "Hace unos años tenías prohibida la importación y tenías que comprar los neumáticos acá, si conseguías, tres o cuatro veces más de lo que costaban", sostuvo el jefe de Gabinete.

Fate anunció su cierre definitivo Manuel Adorni apuntó contra el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, y los empresarios "prebendarios". N/A

En ese sentido, Adorni apuntó contra la clase empresaria "prebendaria" que "caza en el zoológico" y cuya irresponsabilidad deriva en el cierre de sus compañías.

"Claramente es un tema complejo, pero el caso de FATE tiene su origen en que los tipos cazaban en el zoológico. Al argentino no le podés obligar a pagar 3 o 4 veces lo que valen para hacer que una empresa sobreviva. Esa es una lógica de una vieja argentina que no existe más", enfatizó.

El cambio de modelo y la defensa a la apertura de importaciones

Para el libertario, la responsabilidad sobre el destino de los empleados corresponde al empresario, que pese a sus periodos de ganancias no invirtió ni modernizó su compañía para seguir subsistiendo. En ese marco, Adorni explicó que el país atraviesa un cambio de modelo que se rige por otras lógicas.

"Entendemos que hay empresarios que no puedan llegar a comprender lo que pasa en la Argentina. Se terminó el ganar por precio, vas a ganar por volumen en este nuevo modelo. Donde antes vendías un producto con 300% de margen, hoy vas a tener que vender 10 productos con el 5% de margen", sostuvo.

Para Adorni, eso implicará que muchas industrias y comercios deberán reconvertirse. Sin embargo, aseguró que la mano de obra que pierda sus empleos "no va a quedar en la calle".

"Esa gente va a conseguir trabajo en otros sectores de la economía que se van a volver dinámicos y van a entrar en un crecimiento espectacular. Tenemos las mejores proyecciones para los años que vienen: energía, minería, servicios, tecnología, ni hablar agro. Y otros que no, y no está mal que así sea porque así pasa en el resto del mundo", argumentó el funcionario.

A su vez, el jefe de Gabinete remarcó que si los argentinos deciden comprar ropa por internet, el Gobierno no va a obligarlos a que hagan lo contrario. En ese sentido, Adorni rechazó que la apertura de importaciones generen desempleo.

"Es otro verso que nos metieron en la cabeza. Cuando importás algo, se supone que lo hacés porque comprás más barato o a mejor calidad. Con el dinero que no usás con lo que te chorean acá, vas a dinamizar otros sectores", afirmó.