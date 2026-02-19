Cristina Kirchner celebra su primer cumpleaños con prisión domiciliaria en medio del paro general y el debate por la reforma laboral

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebra este jueves su primer cumpleaños desde su prisión domiciliaria en San José 1111. El natalicio de la dirigente opositora llega en una jornada atravesada por el paro general de la CGT y la sesión en la Cámara de Diputados que tratará la reforma laboral del Gobierno.

Este 19 de febrero, Fernández de Kirchner cumple 73 años . Será la primera de las seis próximas celebraciones que la exmandataria pasará en su departamento del barrio porteño de Constitución, mientras cumple su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

Además, el aniversario de su nacimiento se produce en medio de la disputa por su pensión vitalicia, nuevos pedidos de decomiso en la causa Vialidad y sus reclamos por modificar las condiciones de su detención domiciliaria.

La semana pasada, la defensa de la exvicepresidenta insistió ante la Cámara Federal de Casación en su pedido para que le retiren la tobillera electrónica y que levanten los límites impuestos sobre las visitas que puede recibir y el tiempo que puede pasar en la terraza del edificio.

En su argumentación, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que desde el 17 de junio de 2025- cuando comenzó su arresto domiciliario-, la expresidenta "dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas". En ese sentido, la defensa remarcó que "jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado" y que "ninguna persona" la visitó "sin contar con una autorización judicial previa".

Sin embargo, Casación rechazó el recurso y los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que las medidas cuestionadas "no constituyen un agravamiento de la pena ni una restricción autónoma de derechos, sino instrumentos de control inherentes a un régimen excepcional".

Los reclamos por las pensiones y los bienes de CFK

Casi en paralelo, la Cámara Federal de la Seguridad Social había revertido una decisión de la jueza federal de la Seguridad Social Karina Alonso Candis y ordenó restablecer de manera cautelar la pensión de viudez que Cristina Fernández de Kirchner percibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner. La misma había sido suspendida por la Anses, por instrumentación del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

En ese marco, en una nueva marcada de cancha a la expresidenta, la cartera de Pettovello apeló el fallo de la Cámara de Seguridad Social para evitar que Fernández de Kirchner recupere el beneficio. De esa manera, la Justicia deberá resolver sobre el futuro de los 20 millones de pesos mensuales que percibiría la dirigente peronista.

Todo esto ocurre mientras la Cámara Federal de Casación Penal decide la ejecución de bienes de la expresidenta y su entorno familiar para cubrir los más de 684 mil millones de pesos fijados como reparación al Estado nacional por la causa Vialidad.

Un clima marcado por la reforma laboral y el paro general

El cumpleaños de la exmandataria se produce en medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que este jueves se discutirá en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, Cristina Kirchner no se ha manifestado al respecto públicamente y el bloque peronista en el Congreso enfrenta marcadas divisiones.

Por un lado, los gobernadores kirchneristas-peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) lanzaron un duro comunicado contra el proyecto laboral de Javier Milei. Sin embargo, el frente peronista nuevamente no contará con el apoyo de los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes se han mostrado dispuestos a colaborar con el Gobierno.

En ese marco, mientras el paro general de la CGT paraliza los principales centros urbanos del país, una oposición dividida se propone obstaculizar el avance de la iniciativa oficialista, aunque por ahora los números parecen dar a favor de la Casa Rosada.