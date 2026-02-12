Reclaman el decomiso de 141 propiedades y casi 6 millones de dólares de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por la causa Vialidad
El fiscal Diego Luciani señaló que ni la exmandataria ni el resto de los condenados depositaron "ni un solo peso" de los 685 mil millones que deben pagar. El pedido incluye mansiones en Puerto Madero, casas en Pinamar y una caja de seguridad con USD 4,6 millones a nombre de Florencia Kirchner.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 un extenso pedido de decomiso de 141 inmuebles, 46 automotores y USD 5.656.134 pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y las sociedades vinculadas a ambos.
Luciani y Mola señalaron que ninguno de los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso, a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo", quienes catalogaron la falta como una estrategia dilatoria sistemática.
Entre los bienes que están bajo la mira de la justicia están los de la sociedad Los Sauces S.A., perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner, y figura un dúplex de más de 620 metros cuadrados y un departamento de 426 metros cuadrados en el complejo Madero Center de Puerto Madero, junto con siete cocheras. Para los fiscales, que el departamento esté en el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde se realizaron maniobras de lavado de dinero por las que Lázaro Báez fue condenado en “Ruta del Dinero K”, es una coincidencia llamativa. El pedido también abarca el hotel La Aldea de la familia Kirchner en El Chaltén y múltiples propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
Por el lado de Lázaro Báez, se solicita el decomiso de cinco casas en Pinamar a nombre de Austral Atlántica SA, tres inmuebles en el exclusivo barrio cerrado Ayres de Pilar a través de Badial SA, y decenas de campos y estancias en Santa Cruz a través de distintas sociedades.
Otro de los hallazgos de los fiscales es la caja de seguridad Banco Galicia, abierta en 2018 a nombre de Florencia Kirchner, que contiene USD 4.664.000. En ese sentido, Luciani destacó un llamativo detalle: tras solicitar la apertura, Florencia Kirchner proporcionó como dirección de correo electrónico [email protected], que pertenecía a Víctor Alejandro Manzanares, el contador de confianza de la familia Kirchner y arrepentido en la causa Cuadernos.
Luciani y Mola apuntaron duramente contra los condenados. "La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", al tiempo que agregaron que todos han "echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores".
Entre los bienes solicitados figuran además 46 vehículos, desde camionetas Toyota Hilux hasta embarcaciones y cuatriciclos Kawasaki, repartidos entre las distintas sociedades de Lázaro Báez. También se incluyen campos en Santa Cruz, Río Negro y Santiago del Estero a nombre de Austral Agro SA, donde Báez tiene el 70% de participación accionaria.