La CGT destacó un "importantísimo" acatamiento al paro general y redobló sus críticas a la reforma laboral

Con el país atravesado por el paro general , el cosecretario de la CGT , Jorge Sola , destacó este jueves un acatamiento "importantísimo" a la medida de fuerza en los grandes centros urbanos y redobló las críticas de la central obrera a la reforma laboral del Gobierno que se discutirá esta tarde en la Cámara de Diputados. " El proyecto pone la crueldad que tiene en la mirada hacia todos los trabajadores ", cuestionó.

Desde las 00, en toda la Argentina rige la huelga general, medida que alcanzó a varios servicios, entre ellos al transporte. En ese marco, el titular del sindicato del Seguro consideró que se trata de "un paro importantísimo".

"Todavía no puedo medirlo en porcentuales, pero desde ayer a las 10 de la noche, todo lo que tiene que ver con sectores fabriles que tienen turnos nocturnos, empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad", ejemplificó Sola.

El gremialista también destacó la paralización del transporte y los servicios, y remarcó que "en los grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo producto del alineamiento a la medida que tomaron todas las actividades que están dentro de la CGT".

En ese sentido, el integrante del triunviro cegetista señaló la importancia de la adhesión de los sindicatos del transporte , que incluye a los colectiveros de UTA; los ferroviarios de La Fraternidad y Unión Ferroviaria; los maquinistas de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro; los camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); y los taxistas de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt).

"Es muy importante que todos los gremios lo hagan y sobre todo los de transporte, que en su calidad de trabajadores tienen derecho a expresarse también, pero son por supuesto un nexo importante para ir hacia otro trabajo. Esa adhesión significa claramente un apoyo y una unidad de concepción en el país", enfatizó Jorge Sola en diálogo con Radio Rivadavia.

El paro de colectivos se da luego de una negociación trunca entre la UTA con el Gobierno y las empresas de transporte. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ Para la CGT, la adhesión de los gremios de transporte fue fundamental para el éxito de la medida de fuerza. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Y agregó: "No es una tarea sencilla para una medida del tamaño, la característica y la fortaleza de esta. Lo hemos hecho con todos los sectores y se ha comprendido una unidad de criterio hacia la oposición a un proyecto de reforma de ley y un enorme rechazo al rompimiento del tejido productivo, social, que se está realizando hace dos años y que cada vez está teniendo mayor profundidad".

Para el referente sindical, una muestra de esto último fue el cierre de la empresa de neumáticos FATE, que "es solo la punta de iceberg de 300 mil puestos formales que se han caído".

Las críticas de la CGT al Gobierno de Javier Milei

Durante su intervención radial, Sola manifestó que si bien la central obrera está muy alejada ideológicamente del Gobierno, la medida de fuerza de este jueves no responde a esas diferencias políticas, sino a la responsabilidad de representar los intereses de los trabajadores.

"No tiene que ver con la ideología, sino con las necesidades que tienen: un trabajo formal, que llegue el poder adquisitivo de cada mes -que no está sucediendo-, que se pare el endeudamiento familiar, que se pare el rompimiento del tejido laboral".

En ese sentido, Sola dudó que el Gobierno fuera a cambiar sus políticas a partir de la medida de fuerza, y aquejó que la central obrera no ha recibido respuestas en estos últimos dos años.

"Las únicas herramientas que tienen los trabajadores es expresarse. Hemos hecho 12 movilizaciones, sobre todo por las cuestiones económicas y sociolaborales, y este es el cuarto paro nacional. ¿Cambian la medidas? No lo sé, pero nosotros no vamos a dejar de expresarnos para decirles que este proyecto político y económico no tiene al trabajador en el centro de escena, lo considera un engranaje más en la producción de bienes y servicios", subrayó el sindicalista, y agregó: "Se olvida de que hay trabajadores que se quedan afuera del sistema y no pueden llegar a fin de mes".

Diputados debatirá en febrero el proyecto de reforma laboral, si supera el Senado La Cámara de Diputados discutirá este jueves la reforma laboral del Gobierno. N/A

Los cuestionamientos a la reforma laboral

Para el líder de la CGT, el proyecto de reforma laboral que discutirá el Congreso esta tarde evidencia "la crueldad que tiene en la mirada hacia todos los trabajadores".

"Lo deja en evidencia cuando el famoso ministro al que le dicen 'el Coloso' (Federico Sturzenegger) sale a tratar de explicar de qué se trata. Lo hace perfectamente. Esa explicación implicaba entender al trabajador como un engranaje desechable y domesticable a partir de la necesidad de producir bienes y servicios. Su vida, no importa", disparó Sola.

En ese sentido, el sindicalista cuestionó el banco de horas, donde el Gobierno "se olvida de la vida familiar" del trabajador para que "puede trabajar hasta 12 horas". También cuestionó el artículo -que finalmente el Ejecutivo decidió eliminar- que estipulaba que en casos de "enfermedades inculpables" los empleados cobrarían un porcentaje menor de su sueldo. También acusó una "gran cantidad de derechos individuales colectivos e individuales que se conculcan".

"No se habla de robótica, tecnología, nuevas modalidades de trabajo, trabajadores de plataformas con inclusión de derechos, inteligencia artificial. Si esta es la modernización, estamos bastante lejos", finalizó Sola.