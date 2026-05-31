Agentes estatales correntinos recibirán un 10 % de aumento salarial

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Corrientes, Héctor Gacho, confirmó un aumento salarial para ** estatales ** del 10 %, tanto para activos como para jubilados y pensionados.

Este incremento impactará en el medio aguinaldo, cuya fecha de pago ya fue confirmada para el 16 de junio.

El Ministro detalló que, “por resolución del gobernador Juan Pablo Valdés, el Gobierno provincial anunció que el aumento será abonado con los salarios del mes de junio. Además, el incremento impactará en el medio aguinaldo y alcanzará a activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. La medida eleva el sueldo inicial de los estatales correntinos por encima del millón de pesos”.

“Esta medida de protección del poder adquisitivo del salario de los trabajadores provinciales se suma al 50% de aumento en las asignaciones familiares, que ya se abonó en mayo, y demandará una inversión total de $120.000 millones por parte de las arcas provinciales”.

Tras la decisión tomada por el gobernador Juan Pablo Valdés, la totalidad de los cargos testigo de la administración pública provincial (sueldo inicial, piso, sin antigüedad y beneficios sociales) quedarán por encima de $1.000.000, “garantizando ingresos que acompañen la inflación y asegurando que no haya pérdida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta la Canasta Básica Total del Nordeste Argentino (NEA) estimada en alrededor de $1.230.000”.

“Los anuncios se concretan con el objetivo de defender el poder adquisitivo de los trabajadores correntinos, a pesar de la disminución de ingresos coparticipables estimada en aproximadamente $40.000 millones durante el primer cuatrimestre del año”, afirmó el funcionario provincial.

Detalles por sectores

Los agentes del sector Administración General, Vialidad y Excombatientes de Malvinas tendrán un incremento del 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Por otra parte, percibirán otros $75.000 netos bajo el concepto 134, de carácter remunerativo.

En tanto, los agentes del sector Seguridad -comprendido por policías y penitenciarios- se beneficiarán con un aumento del 10% del Valor Punto y se eleva el mínimo garantizado en un 10%. Se les actualizan, además, los códigos 180 y 601.

Para los agentes del sector Salud se incrementan un 10% las guardias médicas. Igual beneficio para residentes (provinciales y nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora también alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

En el sector Docente, los agentes se beneficiarán con un aumento al básico del 10%. Además, recibirán un incremento de $75.000 netos al código 632, de carácter remunerativo y aplicable hasta dos cargos, elevándose este beneficio a $546.660.