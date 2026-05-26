Paritarias salariales estatales: cuándo será la reapertura

Las paritarias salariales estatales para el primer semestre del año se firmaron en su mayoría entre febrero y marzo pasado. En las actas, figura que la reapertura deberá ser en la segunda mitad del mes de junio , por lo tanto falta más de 20 días. Desde Casa de Gobierno confirmaron a MDZ que podría adelantarse el día de la convocatoria. Hacienda lo definirá.

Hace más de un mes que distintos sindicatos que representan al personal estatal piden que se adelante el debate salarial.

El primer gremio estatal que llamó el Gobierno a comienzo de años fue el SUTE, es decir el sindicato de docentes de escuelas de gestión pública pero cuya paritaria impacta en los colegios de gestión privada. De esa manera se garantizó el comienzo de clases, algo que se espera haga antes de las vacaciones de invierno para no tener inconvenientes tras el receso invernal.

El 5 de marzo de este año, el Gobierno firmó con el SUTE el acta de educación que como a la mayoría de los gremios, les ofreció una pauta salarial del 10% semestral, dividida en un 7% en marzo y un 3% en mayo. En el escrito formal, quedó plasmado la siguiente oración: "El Gobierno de la provincia se compromete a reunirse con la representación sindical durante la segunda quincena del mes de junio a fin de continuar la discusión salarial" .

El Gobierno evalúa adelantar esa fecha, de acuerdo a lo que disponga Hacienda.

El reclamo para adelantar las paritarias

La discusión salarial volvió a recalentarse en Mendoza y, durante el último mes, distintos gremios estatales comenzaron a pedir formalmente la reapertura o adelantamiento de las paritarias. La aceleración inflacionaria y el malestar por la pérdida del poder adquisitivo reactivaron los reclamos sindicales.

El SUTE, hace un mes, por mandato del plenario provincial, reclamó la convocatoria inmediata a la mesa paritaria. El 1 de mayo, el pedido tomó fuerza en Plaza Independencia, donde el sindicato cuestionó el impacto de la inflación y exigió una nueva convocatoria paritaria. La conducción sindical advirtió que los aumentos acordados en marzo habían quedado por debajo de la evolución de precios y denunció además problemas vinculados al funcionamiento de OSEP.

El viernes 15 de mayo, durante un acto oficial realizado en una escuela del departamento de Junín, del que participaron el gobernador, Alfredo Cornejo, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, representantes del sindicato presentaron un petitorio con el número de expediente correspondiente a la nota ingresada hace un mes en la Subsecretaría de Trabajo, en la que se solicitó formalmente la reapertura de la negociación.

Tadeo García Zalazar y Gustavo Correa PrensaSute

También ATE Mendoza se sumó a los reclamos por reapertura de paritarias. La Asociación Trabajadores del Estado, que representa a sectores de la Administración Central, Salud y Desarrollo Social, cuestionó el deterioro salarial y pidió revisar las pautas acordadas durante marzo. El gremio realizó presentaciones formales y planteó que los incrementos quedaron retrasados frente a la inflación acumulada de los últimos meses.

A los reclamos salariales también se plegaron trabajadores judiciales y sectores vinculados a la administración pública provincial. Aunque la mayoría de esos gremios aceptó la propuesta oficial durante marzo, en las últimas semanas comenzaron a aparecer pedidos internos para adelantar la revisión salarial prevista para el segundo semestre. El argumento es similar en casi todos los casos: la inflación avanzó más rápido de lo previsto al momento de firmar los acuerdos.

Ampros y la reapertura tras el decreto

El gremio que peor vínculo tiene en este momento con el Ejecutivo es Ampros, quien representa a los profesionales de la salud pública. En marzo no aceptó la propuesta salarial y recién el 19 de mayo el Gobierno provincial decidió otorgar el aumento por decreto.

El incremento dispuesto fue del 10% para el Régimen 27, calculado sobre diciembre de 2025. Desde AMPROS calificaron la suba como “insuficiente” y sostuvieron que la inflación ya había licuado el incremento.

Además, vienen discutiendo otros asuntos que marcan la relación tirante del Gobierno con el que el sindicato. Mientras el Ejecutivo avanza con un nuevo régimen salarial orientado a la productividad y con foco en retener médicos en hospitales públicos, el gremio insiste en defender el esquema tradicional de paritarias y salarios incorporados al básico.

El nuevo régimen establecido mediante la Ley 9539, comenzó a aplicarse como una alternativa voluntaria para profesionales de la salud. El Ejecutivo sostiene que busca modernizar el sistema, mejorar ingresos en áreas críticas y evitar la migración de médicos hacia el sector privado o hacia otras provincias.

La principal novedad del esquema es que modifica la estructura histórica de salarios. En lugar de depender mayormente de adicionales fijos y antigüedad, incorpora componentes variables vinculados al desempeño, productividad, cumplimiento de objetivos y funciones críticas. También crea una nueva referencia salarial denominada “unidad sanitaria”, sobre la cual se calculan distintos ingresos.