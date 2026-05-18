Las paritarias no pueden contra la inflación aunque ya rompieron el techo impuesto por el Gobierno

Las paritarias en lo que va de 2026 siguen sin poder hacerle frente a la inflación, en un contexto de caída del empleo. No obstante, la aceleración de los precios en los primeros meses del año provocó que no pocos gremios lograran romper el techo de aumento de salarios que propuso el Gobierno desde el inicio del mandato -del 1% mensual-.

Hubo acuerdos salariales para todos los gustos, pero sólo unos pocos lograron empardar a la inflación que en el primer cuatrimestre alcanzó un 12,3%.

En las últimas horas se firmó el acuerdo para los encargados de edificios. El sindicato que conduce Víctor Santamaría logró un aumento del 2% para el mes de mayo, que se suma al 2% que obtuvo en enero, 1,8% de febrero, 1,7% de marzo y 2% de abril. De esta forma suman un 7,7% en el cuatrimestre y un 9,8% para lo que va del año.

De todas maneras hay que destacar que en todos los casos se firmaron sumas adicionales fijas, que en el caso de mayo, con $20.000 que se incorporan al salario básico de la cuarta categoría para trabajadores de jornada completa y $10.000 para las restantes categorías y que se adiciona a la suma fija remuneratoria pactada en diciembre de 2025, que hasta abril ascendía a $100.000.

Qué acordaron los cerealeros

En el caso de los empleados de comercio del rubro cerealero, el aumento acordado en paritarias será de un 5% para la suma de los meses de abril, mayo y junio, además de sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, tras un acuerdo con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Federación de Acopiadores de Cereales y con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Los aumentos son escalonados. Para abril el aumento es de 2%, en mayo del 1,5% y en junio del 1,5%. El acuerdo también extiende las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, pagaderas en marzo, que se mantendrán hasta junio, mes en el que los últimos $100.000 se incorporarán a los básicos en valor nominal a partir de julio.

Una vez incorporados todos los porcentajes, el básico estará en $1.500.000 aproximadamente, con un máximo de $2.100.000, sin contar adicionales como presentismo y antigüedad, entre otros beneficios.

Para el mes de marzo, de acuerdo con un relevamiento de Synopsis Consultores, el promedio de subas salariales fue del 2,7 por ciento, frente al 1,8 por ciento de febrero, lo que habla de un acompañamiento de la inflación aunque siempre desde atrás (en marzo la inflación fue del 3,4%).

Los gremios con paritarias más altas

Entre los acuerdos más altos se destacaron el del sindicato de Camioneros, con una suba del 10,1% para el semestre marzo - agosto con un bono extraordinario de $53.000, el de Estacioneros (empleados de estaciones de servicio) que cerró un incremento del 8% bimestral para febrero y marzo de 2026, y el de Alimentación (FTIA) que logró un preacuerdo con una recomposición de 9,67% para el tramo enero-abril 2026, más una suma fija no remunerativa de $100.000 para las categorías iniciales.

Otros gremios lograron recomposiciones medias, como Telecomunicaciones y Televisión con 2,9% o SMATA con 2,5 por ciento, aunque la mayoría cerró con paritarias muy por debajo del IPC, como UPCN, Personal Legislativo, Correo Argentino y Plásticos.

El caso de petroleros

Un sólo sector de la economía vive un presente claramente positivo: el del petróleo, gracias a Vaca Muerta. En ese marco, el sindicato de petroleros agrupados en el gremio de Petroleros Privados, logró un sueldo mínimo de casi $4 millones a cobrar en abril, lo que implica una recomposición salarial bruta del 8,6%, para compensar la inflación registrada en el lapso señalado y por fuera de los convenios previos.

El salario bruto mínimo por una jornada de 8 horas quedó en $ 3.914.000, mientras que la vianda alimentaria se actualizará a $ 35.848,95. Y la asignación Vaca Muerta se mantendrá en $380.000, sin cambios hasta la próxima paritaria.