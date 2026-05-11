Otro gremio aceptó la propuesta salarial del Gobierno y queda un solo sector sin aumento

El Gobierno provincial selló un nuevo acuerdo salarial en paritarias con los representantes gremiales de Subsecretaría de Trabajo, quienes aceptaron la propuesta de aumento de sueldos para el primer semestre del 2026.

La propuesta salarial del Gobierno consistió en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo.

Tal como ocurrió con el resto de los sindicatos, los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. Las subas correspondientes a los meses de marzo y abril se abonarán por planilla suplementaria, sostuvieron desde el Ejecutivo.

Las negociaciones paritarias se llevaron a cabo entre el Gobierno y los gremios de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y también la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

De esta forma, ya son 16 las reparticiones que sellaron acuerdos salariales para el primer semestre del año con el Ejecutivo, junto con el SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Empleados Judiciales, Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente; y Subsecretaría de Trabajo.

Ampros, el único sin acuerdos en paritarias

Por otro lado, el único gremio que no ha aceptado subas salariales es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes han solicitado reapertura de las negociaciones y nuevas propuestas del Ejecutivo.

De hecho, realizaron asambleas y planes de lucha para intentar torcer el brazo del Poder Ejecutivo, que ya anunció que no ofrecerá más de ese 10% semestral que acordó con el resto de estatales.

Ampros Paritarias: el Gobierno celebra acuerdos pero sigue el conflicto con un sector clave.

Desde Ampros piden una "recomposición salarial del 40% de aumento salarial; la regularización laboral de más de 2000 trabajadores; una nueva convocatoria a paritarias y un canal de diálogo real".