Revés para los inversores bielorrusos en el caso $LIBRA: la Justicia rechazó nuevamente reconocerlos como víctimas

La Sala I de la Cámara Federal Porteña rechazó nuevamente el intento de dos ciudadanos bielorrusos que buscaban ser reconocidos como damnificados en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA , el token que colapsó tras haber sido promocionado en redes sociales por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia declararon inadmisible el recurso de casación impulsado por Martín Romeo, quien representa a los inversores Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich a través de su abogado Nicolás Oszust. El planteo pretendía revertir el fallo previo que ya les había negado la posibilidad de intervenir formalmente en el expediente como damnificados.

Vitalievna y Andreevich aseguraron haber perdido más de dos millones de dólares tras invertir en el criptoactivo entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, pocas horas después de la publicación realizada por Milei en la red social X, donde difundió el proyecto junto a un enlace al contrato del token.

En su resolución, la Cámara sostuvo que las pruebas aportadas por los inversores, entre ellas historiales de transacciones, registros “on-chain”, identificadores TXID y movimientos entre billeteras virtuales, no alcanzaron para demostrar quién era el verdadero titular de los activos digitales involucrados.

En su voto que lideró el acuerdo, el camarista Mariano Llorens sostuvo que “las discrepancias expresadas respecto de la ponderación efectuada por este Tribunal sobre las constancias aportadas, la trazabilidad blockchain, identificadores de transacción y billeteras de autocustodia constituyen una mera disconformidad con el criterio adoptado”.

Los magistrados remarcaron que, aunque las operaciones puedan rastrearse dentro de la blockchain, eso no permite acreditar de manera concluyente quién controlaba las claves privadas de las billeteras.

“Las características de relativo anonimato propias de este tipo de operaciones impidieron acreditar efectivamente la titularidad sobre el patrimonio que se reputó afectado”, sostuvo el tribunal que rechazó la apertura de la instancia de casación al confirmar una vez más la negativa para reconocerlos como víctimas directas dentro del expediente.

El criterio del perjuicio "directo" y el rechazo a la instancia de Casación

El fallo que convalida no solo lo dicho por la propia cámara, sino también por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien descartó que existiera un perjuicio “real, especial, singular y directo”, requisito que la Justicia consideró indispensable para habilitar la participación como querellantes. Para los jueces, el recurso presentado no exhibió arbitrariedad ni agravios suficientes que justificaran la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Oszust, representante legal de Vitalievna y Andreevich, calificó de “arbitraria” la decisión del magistrado de instrucción y segunda instancia y sostuvo que se exigieron requisitos “innecesarios”, como acreditar inscripción ante ARCA o permanencia física en el país. También afirmó que sus representados habían aportado evidencia técnica y hasta videos que demostrarían el acceso a las billeteras involucradas. Para los inversionistas, sus pérdidas declaradas ascendían a USD 1.768.079 y USD 240.048, respectivamente.