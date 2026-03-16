Caso $Libra: la jugada que trama la oposición para que Javier Milei de explicaciones en el Congreso

El presidente de la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, afirmó que Javier Milei deberá dar explicaciones en el Congreso. "Nada lo libra de dar explicaciones y responder ante la Justicia y el Congreso", sostuvo esta mañana el diputado nacional.

Esta tarde, a partir de las 16, los diputados que integraron la comisión investigadora que funcionó el año pasado darán una conferencia de prensa. Será el primer paso para insistir con la declaración de Javier Milei en el Congreso. Allí pedirán formalmente explicaciones a Javier Milei y buscarán reactivar la investigación iniciada el año pasado. Para eso necesitarán la aprobación de la Cámara baja.

En los últimos días se conoció el detalle de las comunicaciones entre el empresario cripto Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, minutos antes y después del lanzamiento del token Libra. Además, se filtraron conversaciones entre ambos en las que se menciona un monto de cinco millones de dólares por la difusión de $Libra, algo que finalmente concretó el presidente a través de X el pasado 14 de febrero de 2025.

Los argumentos de la oposición "Estos montos coinciden con tres pagos anotados en el memo de Novelli: uno de un millón y dos de dos millones de dólares, tanto en cripto como en efectivo", remarcó Ferraro esta mañana. "Queda demostrado el manejo de información privilegiada", señaló en comunicación con Radio Mitre. "Las pruebas informáticas surgieron del teléfono de Novelli", agregó.

Comisión Investigadora $Libra La Comisión Investigadora $Libra definió citar a Karina Milei Según anticiparon distintas fuentes parlamentarias a MDZ, en la conferencia de prensa de esta tarde los diputados de la oposición manifestarán su intención de reconstituir una comisión investigadora dentro de la Cámara baja para continuar con la investigación iniciada el año pasado.