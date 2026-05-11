Cristina Kirchner busca que la Corte frene el decomiso de los bienes de sus hijos en la causa Vialidad

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario federal con el que aspira a que la Corte Suprema de Justicia frene el decomiso de diversos inmuebles heredados por sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa Vialidad .

El planteo presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá analizar si lo acepta o no, apunta contra una resolución de ese mismo tribunal donde confirmó el avance sobre casi una veintena de propiedades vinculadas al patrimonio familiar de los Kirchner.

El escrito fue presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes sostuvieron que los inmuebles tienen origen lícito, fueron incorporados legalmente al patrimonio familiar y, en gran parte, provienen de herencias de Néstor Kirchner.

Los defensores denunciaron además una “grave afectación al derecho de propiedad” y afirmaron que las decisiones judiciales contradicen fallos anteriores que habían descartado enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner.

La discusión se da en medio de la ejecución del decomiso ordenado tras la condena dictada en diciembre de 2022 en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue sentenciada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En ese proceso, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso el decomiso de una suma equivalente al perjuicio económico atribuido a la maniobra, monto que luego fue actualizado hasta superar los 684 mil millones de pesos.

El nuevo frente judicial se abrió luego de que la Casación avalara incluir dentro de ese decomiso distintos inmuebles hoy registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Según el fallo cuestionado, la relación comercial sostenida durante años entre empresas de la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez permitía inferir beneficios patrimoniales indirectos derivados de las maniobras investigadas.

El conflicto por la trazabilidad de los bienes de CFK

Beraldi y Llernovoy rechazaron de manera contundente esa interpretación y sostuvieron que no existe una prueba concreta que vincule cada propiedad con dinero proveniente de corrupción. “No se realizó ningún análisis de trazabilidad patrimonial que permita afirmar que esos bienes constituyen producto o provecho del delito”, señalaron los abogados en la presentación.

Los abogados también cuestionaron la amplitud con la que los jueces aplicaron la figura del decomiso, empleando criterios “contra legem” al extender el alcance de la medida sobre bienes que no habrían sido adquiridos con fondos ilícitos ni por las personas condenadas en la causa.

El planteo también remarca que parte importante de las propiedades fueron adquiridas antes de los hechos investigados en Vialidad y luego transmitidas por herencia a los hijos de la expresidenta. En ese sentido, recordaron que tanto Néstor como Cristina Kirchner fueron sobreseídos en investigaciones patrimoniales previas y afirmaron que esas decisiones judiciales firmes impiden volver a discutir la licitud de los bienes.

En paralelo, la Casación sostuvo una postura opuesta y avaló una interpretación más amplia de los decomisos en casos de criminalidad económica compleja. Los jueces entendieron que no siempre resulta indispensable demostrar una correspondencia exacta entre un bien específico y un flujo individualizado de dinero ilícito, especialmente cuando existen maniobras financieras de gran escala.