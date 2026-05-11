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Los llamativos datos de una encuesta en Mendoza: falta de confianza y una consigna mundialista

Un reciente estudio realizado por DC Consultores en la provincia analizó realizó el humor social y la visión sobre el rumbo de la gestión local y de la economía.

Gianni Pierobon

Gianni Pierobon

LUIS PETRI JAVIER MILEI ALFREDO CORNEJO

La consultora de opinión pública DC Consultores realizó una encuesta en Mendoza con el objetivo de medir el humor social, la confianza en el rumbo de la gestión y la visión de la ciudadanía respecto a las principales figuras políticas de la provincia.

El estudio fue realizado entre el 28 de abril y el 2 de mayo y se basó en un análisis de 917 casos en distintas localidades de la provincia, a través de dispositivos móviles.

Según el informe, la sociedad mendocina “sostiene una tolerancia pragmática hacia el rumbo macroeconómico nacional”, pero al mismo tiempo “ejecuta una auditoría implacable y urgente sobre la gestión provincial”.

Concluye que “el ciudadano banca el rumbo de Milei pero le factura a Alfredo Cornejo la falta de un ‘escudo’ local, lo que se traduce en una imagen negativa del 61,9%”.

Asimismo, advierte que el 44,8% de los vecinos identifica el crecimiento desparejo y la pobreza en el Gran Mendoza como el “gran fracaso de la gestión”, sumado a alertas rojas en el sistema de salud y seguridad.

Economía, confianza y rumbo de gestión

La primera consulta se enfoca en cuál es la postura de los encuestados sobre el rumbo de la provincia. El 39,7% señaló que le perdí confianza (me desilusioné). El 29,3% respondió que le tiene la misma confianza. El 22,4% advirtió que nunca le tuvo confianza. Y el 8,6% sostuvo que confía más, ya que el rumbo es lo que quería.

Encuesta abril mayo, DC Consultores

Esto revela que un 62% de los mendocinos expresa falta de confianza en el rumbo de la gestión provincial.

Otra de las preguntas apuntó a la situación económica actual y al modelo de gestión de la provincia.

El 41,8% respondió que sigue igual, pero espera mejoras en el corto plazo. A la vez que el 32,7% indicó que su economía personal no soporta más tiempo.

Un 18,3% sostuvo que no le gusta el modelo de Milei y que no importa su situación económica y solo el 7,2% respondió que su economía está mejorando y consideró que va por el buen camino respecto a Cornejo.

Encuesta abril mayo, DC Consultores, situación económica

Entre los ejes de la encuesta también se consultó respecto a los puntos más importantes de la gestión. En ese sentido, un 44,6% dijo que hacer obra pública, por los réditos a futuro.

El 30,4% se inclinó por resolver viejos problemas, enfocándose en lo básico. Mientras que el 25% resolver lo inmediato y después abocarse al futuro.

encuesta abril mayo DC Consultore

La consigna mundialista

Una de las consignas más llamativas de la encuesta aprovechó la proximidad de la Copa del Mundo 2026 y trazó un paralelismo entre la política y el mundo del fútbol.

La consulta apuntó a conocer la opinión de los mendocinos relacionada a quién podría "sacar campeón a la Selección si renuncia Scaloni", haciendo hincapié en figuras políticas y un “outsider”.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, arrasa en la consideración de la gente con un 34,5%, que se acompaña con 54,7% de imagen positiva.

Encuesta abril mayo DC Consultores mundial

En segundo lugar se ubica un outsider. Se trata del empresario y presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien obtuvo el 18,7% en el cuestionario.

Tercero quedó el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, con un 17,2% de preferencia para “sacar campeón al equipo”, sumado a una imagen positiva del 62,5%.

En tanto, el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato, aparece con el 12,7% en este rubro.

Asimismo, el gobernador Alfredo Cornejo, solo es elegido por el 10,6% para "dirigir la selección", lo que para los consultores evidencia un desgaste propio de la gestión.

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