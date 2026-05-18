La fiebre del oro no se apaga: el plan de Barrick para blindar Veladero hasta 2034

La minería metalífera de la provincia de San Juan atraviesa una transformación estructural histórica. Mientras el sector privado y el sector público coordinan esfuerzos estratégicos ante el inminente protagonismo que tomará el cobre en la matriz productiva regional, la minería del oro demuestra que está lejos de ser una etapa concluida. Por el contrario, se encuentra en pleno proceso de optimización, apalancada por los marcos normativos vigentes.

En una reciente en el marco de la Expo San Juan Minera , Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Latam para Barrick Mining Corporation , detalló el estado de situación de la mina Veladero , el ritmo de sus obras de infraestructura en alta montaña y las metas operativas diseñadas para recuperar los niveles de producción hacia finales de la década.

Frente a las especulaciones sobre los tiempos de ejecución de las obras de ampliación y los incentivos fiscales derivados de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , el ejecutivo de Barrick fue categórico: “Ya está en camino. Hemos avanzado durante todos estos últimos cuatro o cinco meses con más de 1.000 empleados de UOCRA en la mina construyendo la fase 8 y 9. Estamos muy avanzados y no paramos”.

Las obras de infraestructura en la Puna sanjuanina exigen una logística rigurosa debido a las hostiles condiciones climáticas extremas. Álvarez explicó que el cronograma de trabajo contempla ventanas estacionales muy específicas: “Las obras de ampliación van a estar... una parte va a estar lista ahora finalizando el año, cuando se reabra la ventana de verano. Ahora tenemos que levantar por el invierno y volver a subir a la gente en septiembre”.

Según las proyecciones de la operadora, a finales de este año la infraestructura civil correspondiente a la Fase 9 estará concluida. Sin embargo, los plazos de refinación física demandan maduración técnica. “Eso requiere empezar a apilar mineral, y ese mineral va a empezar a dar [rendimiento] un poco más adelante. En el 2028 ya empezamos a recuperar el nivel de producción que venimos teniendo hasta ahora”, precisó el directivo de Barrick, fijando el año 2028 como el punto de inflexión para el salto productivo de la operación.

Expo Minería San Juan 2026 dia1 (2) Milagros Lostes - MDZ

Más de 20 años de historia y el horizonte hacia 2034

Para entender la envergadura del presente de Veladero, es indispensable repasar su rol como pionera de la gran minería en la región. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) del Gobierno de San Juan, el contrato de explotación original se firmó en el año 2002 con Minera Argentina Gold S.A. Tres años más tarde, en octubre de 2005, se realizó la primera colada de oro, inaugurando formalmente la era de la minería metalífera a cielo abierto a gran escala y en alta altura en la provincia. Desde su puesta en marcha comercial y con corte a diciembre de 2024, el yacimiento acumuló una producción histórica certificada de 11.398.728,78 onzas de oro y 21.398.668,03 onzas de plata.

Si bien el diseño inicial del proyecto preveía una vida útil menor, las sucesivas campañas de exploración geológica y los agresivos planes de inversión permitieron extender sustancialmente su horizonte temporal. Según los informes de actualización ambiental presentados por la sociedad conjunta de Barrick Gold y Shandong Gold, la vida productiva de la mina se extendió formalmente hasta 2034, sustentada por planes de inversión de capital que superan los US$ 900 millones para reacondicionamiento técnico e infraestructura de lixiviación en valle.

Este esfuerzo de reconversión gerencial y operativa ha tenido un impacto directo e inmediato en las finanzas globales de la corporación. Reportes oficiales recientes de Barrick Gold Corporation destacan que Veladero se ha convertido en uno de los motores de mejor desempeño operativo trimestral a nivel global para la compañía, demostrando una flexibilidad técnica capaz de sostener las metas operativas corporativas.

Mina Veladero Foto: Gentileza Mina Veladero Foto: Gentileza

Oro y cobre: Coexistencia y ampliación de la matriz

El debate sobre si la irrupción de macroproyectos cupríferos relegará a los yacimientos auríferos tradicionales fue disipado por Álvarez durante la charla: “¿Se cierra una etapa del oro y comienza una etapa del cobre? No, para nada. El oro va a seguir siendo un eje importante de producción en la provincia de San Juan; el oro tiene ya una producción consolidada”.

El ejecutivo enumeró la solidez de la cartera de proyectos de oro en suelo sanjuanino que configuran el sostenimiento de la actividad a mediano plazo, destacando la continuidad de Gualcamayo, el aporte de Hualilán, la vuelta a la producción de Casposo, y los diez años remanentes garantizados en la planificación de Veladero.

No obstante, el especialista reconoció que las dimensiones de capital que introduce el metal rojo reconfigurarán los volúmenes macroeconómicos de la región. “Lo que estoy diciendo es que hoy se va a ampliar la matriz productiva minera con otros minerales y el líder va a ser el cobre, porque la inversión que requiere el cobre es mucho más grande, con proyectos mucho más grandes, con unos niveles de producción y exportación muy superiores”, argumentó.

Expo Minería San Juan 2026 dia 1 9 Milagros Lostes - MDZ

Gestión colaborativa e institucionalidad

Para hacer frente a este salto de escala minera, Álvarez enfatizó la necesidad de una profunda profesionalización de los sectores de intermediación y control, asignándole un rol clave a los organismos gremiales y empresariales locales. “Eso requiere una gran gestión, y en estos tiempos de hoy requiere una gran gestión colaborativa, transparente, con estándares internacionales. Para eso tenemos que preparar a la Cámara: para ser un interlocutor con el Estado, con los proveedores, para que la sinergia sea positiva para la sociedad sanjuanina”, concluyó el directivo, destacando la importancia estratégica de articular de forma transparente el diálogo con las comunidades y las cadenas de valor locales frente a los grandes desafíos de infraestructura que depara el futuro productivo de la región.