Atención estatales: el Gobierno puso fecha para la reapertura de las paritarias

El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo 5 de junio se reanudarán las paritarias con los gremios que representan a los trabajadores estatales. La reapertura de las negociaciones comenzará con el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación.

El viernes de la semana que viene se reiniciarán las reuniones paritarias entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de los empleados públicos. El primer encuentro será con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

En tanto, el cronograma de reuniones previsto para el resto de los sectores de la Administración Pública será notificado a cada entidad por el Gobierno Provincial.

Esta será la segunda instancia de negociación paritaria en el año. A comienzos del 2026 el Gobierno provincial convocó a los gremios estatales y logró acuerdos con 16 sectores que representan a los agentes de la Administración Pública.

En esa oportunidad, la propuesta de actualización salarial acordada consistió en un aumento para marzo de 7% y de 3% para mayo. Los incrementos fueron no acumulativos y calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

Asimismo, se incluyó una cláusula de reapertura de paritarias para el mes de junio, con el objetivo de sentarse a discutir la actualización salarial para el segundo semestre del año. Esa cláusula fue activada este viernes por el Gobierno.

Los sectores de la Administración Pública que suscribieron el acuerdo salarial presentado por el Gobierno de Mendoza a principios de año son: SUTE: docentes y celadores, funcionarios judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Empleados Judiciales, Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente y Subsecretaría de Trabajo.