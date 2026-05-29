El Gobierno confirma que hay dos mendocinos detenidos en Libia y reclama su liberación

El Gobierno confirmó que hay dos argentinos detenidos en Libia, tras participar de una misión humanitaria rumbo a Gaza, y “brega por su liberación”. Mediante un posteo, Cancillería emitió un comunicado en el que se refiere a la situación de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera . Junto con ellos, también habrían sido apresadas otras ocho personas de distintas nacionalidades.

“Las personas mencionadas formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que, para ello, eligió transitar el territorio de Libia, país que -como es de público conocimiento y es permanentemente reiterado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- presenta una preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad y de creciente influencia de diversos grupos armados, en donde no existe actualmente un gobierno unificado, con distintas facciones que controlan distintas porciones del territorio”, se explayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, a través de la Embajada Argentina en Túnez –concurrente en Libia–, se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información y efectuar gestiones tendientes a conocer el estado de situación de los connacionales para su pronta liberación”, se aclaró desde la cartera que conduce Pablo Quirno .

En el texto se aclaró que “las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran”. “No obstante, información aportada por fuentes fidedignas han permitido confirmar que los dos connacionales en cuestión se encuentran dentro de ese grupo y que actualmente están alojados en Bengasi”, enfatizaron oficialmente.

El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, habida cuenta de la presencia consular italiana en Bengasi. “En el día de hoy el Cónsul italiano en Bengasi pudo visitar a los nacionales italianos detenidos, pero le fue negado el acceso a visitar a los ciudadanos argentinos. Asimismo, el Cónsul italiano solicitó una mejora de las condiciones de detención, requerimiento que fue respondido positivamente por las fuerzas de seguridad involucradas”, informó Cancillería.

El Ejecutivo puntualizó que “hasta el momento no se cuenta con información confirmada en lo que respecta a plazos y continuidad del proceso”. “Sumado a ello, existe un cese de actividades por parte de la administración local con motivo de festividades religiosas impone, asimismo, una postergación de definiciones”, lamentaron.

“La Cancillería Argentina, a través de sus Embajadas pertinentes, continúa en permanente diálogo, coordinación y acción cooperativa con Embajadas y Consulados de países amigos y con organizaciones relevantes presentes en el terreno (como la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR), para brindar asistencia a los connacionales detenidos y bregar por su pronta liberación”, concluyeron desde la Casa Rosada