Quién es el exfuncionario de Milei al que le cancelaron la visa y no podrá ingresar a Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a un exfuncionario del gobierno de Javier Milei que había sido designado en el área de pesca durante la gestión de Diana Mondino en la Cancillería , en medio de sospechas por presuntos vínculos con actividades relacionadas a la pesca ilegal china .

La medida alcanzó a Pablo Ferrara Raisberg , quién cumplió como representante ante el Consejo Federal Pesquero y dejó el cargo en marzo de 2024, cuya situación generó controversia dentro del Gobierno nacional.

Autoridades estadounidenses detectaron presuntas conexiones del exfuncionario con intereses ligados a embarcaciones chinas acusadas de operar de manera irregular.

Pablo Ferrara Raisberg es un abogado que ocupó cargos estratégicos dentro de la Cancillería durante la gestión de Diana Mondino . Se desempeñó como coordinador general del Ministerio de Relaciones Exteriores y como representante ante el Consejo Federal Pesquero, un organismo clave en la definición de políticas vinculadas a la actividad marítima y los recursos pesqueros del país.

Además de su rol institucional, Ferrara Raisberg mantenía un vínculo familiar lejano con Mondino, una situación que ya había despertado cuestionamientos internos desde el momento de su designación.

Ferrara Raisberg había dejado su cargo en marzo de 2024 tras quedar envuelto en una fuerte controversia política y sectorial relacionada con la actividad pesquera.

Las acusaciones apuntaban a presuntas presiones ejercidas desde Cancillería para favorecer al buque Tai An, perteneciente a una firma de capitales chinos. La embarcación había sido denunciada por capturar de manera irregular toneladas de merluza negra en aguas cercanas a Tierra del Fuego, una especie protegida y sometida a estrictos controles de conservación.

El episodio generó tensión dentro del sector pesquero y derivó en cuestionamientos de fiscalizadores y actores vinculados a la actividad marítima. En ese contexto, Ferrara Raisberg terminó presentando su renuncia al cargo que ocupaba dentro del Ejecutivo nacional.

La medida adoptada por Washington

La decisión de Washington provocó malestar en sectores diplomáticos y volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre actores privados y el negocio pesquero internacional.

La medida tiene como objetivo “proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales”, comunicó la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ferrara, además mantenía un vínculo con la excanciller Diana Mondino, situación que había generado cuestionamientos políticos desde su designación dentro del área vinculada a pesca y recursos marítimos.

El caso tomó repercusión luego de que trascendiera que Estados Unidos avanzó con la revocación migratoria por cuestiones asociadas a seguridad e intereses estratégicos relacionados con la actividad pesquera china en la región.