Atención estatales: el Gobierno confirmó cuándo cobrarán sus salarios

Informaron cuándo estarán depositados los haberes correspondientes al mes de mayo para los empleados públicos.

El Gobierno de Mendoza anunció que los trabajadores estatales mendocinos cobrarán sus salario este viernes 29 de mayo.

A través de un mensaje difundido por las redes sociales oficiales, el Ejecutivo indicó que el próximo viernes 29 de mayo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales.

La fecha de cobro se produce el último día hábil del mes, como sucede habitualmente.

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Cabe destacar que gran parte de los trabajadores estatales mendocinos percibirán este mes un incremento en sus haberes acordado en paritarias. La suba salarial acordada es del 3% para el mes de mayo, sobre la base del sueldo de diciembre de 2025.