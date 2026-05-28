El Gobierno aumentó subsidios energéticos mientras avanza el debate por la eliminación de Zona Fría

En medio de la fuerte discusión política por la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que busca derogar el régimen de Zona Fría , el Gobierno de Javier Milei oficializó una ampliación temporal de subsidios energéticos para usuarios residenciales durante junio.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía, y apunta a sostener descuentos adicionales en las tarifas de gas y electricidad para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), especialmente durante los meses de mayor consumo invernal.

La decisión llega en un contexto de creciente preocupación en provincias del sur y del interior del país, donde se cuestiona el avance parlamentario sobre la eliminación del esquema de Zona Fría , que actualmente reduce las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas .

La normativa prorroga para junio una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los usuarios alcanzados por el SEF. Además, fija una bonificación adicional del 11,97% para usuarios residenciales de electricidad sobre consumos de hasta 300 kWh mensuales.

Estos descuentos se suman a los subsidios generales ya vigentes dentro del nuevo esquema energético implementado por el Gobierno nacional desde comienzos de 2026.

Según argumentó la Secretaría de Energía, el objetivo es “morigerar el impacto tarifario” durante el invierno y evitar aumentos bruscos en las facturas ante el incremento estacional de la demanda.

El trasfondo político

La publicación de la resolución coincidió con la tensión política generada tras la media sanción en Diputados a un proyecto impulsado por el oficialismo que propone eliminar el actual régimen de Zona Fría.

Desde distintos sectores, sobre todo desde la oposición, advirtieron que una eventual derogación podría generar subas significativas en las boletas de gas para millones de usuarios alcanzados por descuentos de entre el 30% y el 50%.

En ese escenario, la decisión del Ejecutivo de reforzar subsidios focalizados aparece como un intento de amortiguar el impacto social y sostener mecanismos de asistencia para hogares de menores ingresos.

Más subsidios en pleno invierno

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno reconoció que durante junio aumenta “significativamente” el consumo residencial por las bajas temperaturas y señaló que también crecieron los costos del abastecimiento energético, especialmente por importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos sujetos a precios internacionales.

La medida también alcanza a clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro.

La implementación quedará a cargo del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que absorbió las funciones del Enargas y el ENRE.