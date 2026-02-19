Día de paro general contra la reforma laboral: cómo funcionan los servicios y el transporte, y qué calles estarán afectadas este jueves

Mapa de cortes y seguridad en el Congreso
El epicentro de las movilizaciones es el Congreso de la Nación. El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, aplicará el protocolo antipiquetes y dispuso un vallado preventivo tanto en el Palacio Legislativo como en la Plaza de Mayo.
Las principales zonas de concentración y posibles cortes son:
- Congreso de la Nación: Punto central de la marcha de organizaciones de izquierda, piqueteros y el Frente de Sindicatos Unidos (ATE, UOM, Aceiteros, CTA).
- Avenida de Mayo y Salta: Concentración del Frente de Sindicatos Unidos desde las 12:00.
- Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo: Punto de reunión de las dos CTA y ATE a partir de las 12:00.
- Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao: Zona asignada a las organizaciones de jubilados.
- Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos: Delegación de la UTEP.
- Avenida Rivadavia y Entre Ríos: Concentración del Polo Obrero y otras agrupaciones piqueteras.