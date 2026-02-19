Presenta:
Algunas lineas circulan este jueves pese al paro, como aquellas de la empresa DOTA.
En Vivo

Día de paro general contra la reforma laboral: cómo funcionan los servicios y el transporte, y qué calles estarán afectadas este jueves

Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT, en un día donde el Gobierno buscará que se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma laboral.

MDZ Sociedad

Este jueves 19 de febrero el clima está caliente. Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT contra la reforma laboral. Esto afecta a varios servicios, entre ellos al transporte. Mientras tanto, se espera un caos de tránsito en Capital Federal por una marcha que llevarán a cabo otros sectores de la oposición.

Live Blog Post

Todo lo que tenés que saber sobre el paro general de este jueves 19 de febrero

  • ¿Qué líneas de colectivo funcionan hoy? Principalmente las del Grupo DOTA, como las líneas 7, 8, 21, 28, 101, 117, entre otras. La línea 60 tiene un servicio limitado.
  • ¿Hay clases y atención en bancos? No, ambos servicios están afectados por el paro general de la CGT.
  • ¿Cómo está la seguridad en el centro porteño? Existe un fuerte operativo con vallados en el Congreso y Plaza de Mayo. Se aplica el protocolo antipiquetes y se realizan controles exhaustivos en los accesos.
  • ¿A qué hora es la sesión por la reforma laboral? La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para las 14:00.
  • ¿La CGT moviliza al Congreso? No. La principal central obrera y la UTEP convocaron al paro sin movilización, buscando que "no haya nadie en la calle". Quienes marchan son los partidos de izquierda, ATE y gremios radicalizados.

Live Blog Post

Mapa de cortes y seguridad en el Congreso

El epicentro de las movilizaciones es el Congreso de la Nación. El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, aplicará el protocolo antipiquetes y dispuso un vallado preventivo tanto en el Palacio Legislativo como en la Plaza de Mayo.

Las principales zonas de concentración y posibles cortes son:

  • Congreso de la Nación: Punto central de la marcha de organizaciones de izquierda, piqueteros y el Frente de Sindicatos Unidos (ATE, UOM, Aceiteros, CTA).
  • Avenida de Mayo y Salta: Concentración del Frente de Sindicatos Unidos desde las 12:00.
  • Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo: Punto de reunión de las dos CTA y ATE a partir de las 12:00.
  • Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao: Zona asignada a las organizaciones de jubilados.
  • Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos: Delegación de la UTEP.
  • Avenida Rivadavia y Entre Ríos: Concentración del Polo Obrero y otras agrupaciones piqueteras.
Live Blog Post

¿Qué servicios están afectados este jueves por el paro general y cómo funcionará la administración pública?

  • Bancos y Escuelas: Los establecimientos permanecen cerrados o con actividad nula por la adhesión de sus trabajadores.
  • Recolección de Residuos: El servicio está interrumpido, lo que ha provocado que los contenedores en varios barrios porteños se encuentren desbordados.
  • Administración Pública: Se ve afectada, aunque el Gobierno adelantó que descontará el día a los empleados estatales que se sumen a la protesta.
Live Blog Post

Colectivos, trenes, subtes, vuelos y taxis: ¿qué funciona y qué no?

El transporte es uno de los sectores con mayor adhesión, aunque el panorama es mixto según la empresa y el gremio.

  • Colectivos: La mayoría de las líneas se encuentran paralizadas. Sin embargo, el Grupo DOTA mantiene en circulación 65 líneas con cronogramas de día hábil. Algunas de las líneas que prestan servicio normal son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188 y diversas líneas provinciales del 300 al 500. Por su parte, la línea 60 funciona con un servicio muy reducido.
  • Trenes, Subtes y Vuelos: Estos servicios se encuentran afectados por la medida de fuerza gremial.
  • Taxis y Aplicaciones: Se ha registrado movimiento de taxis y vehículos de aplicaciones que prestan servicio de manera habitual.
  • Servicios Alternativos: En zonas como Liniers, se observan micros alternativos que realizan traslados desde el oeste del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires con tarifas en efectivo de entre 3.000 y 5.000 pesos.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos