Paro general y movilización: tensión entre manifestantes y la Policía en el Puente Pueyrredón

Live Blog Post

Tensión en Puente Pueyrredón entre la Policía y los manifestantes

En el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, los manifestantes se enfrentaron con la Prefectura e intentaron cortar el acceso a la capital por Avenida Mitre.

Los efectivos de la fuerza federal quedaron cara a cara con los militantes de las organizaciones sociales. La situación fue controlada tras un gran despliegue policial, pero se mantiene el clima de tensión.