Paro general y movilización: tensión entre manifestantes y la Policía en el Puente Pueyrredón
Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT, en un día donde el Gobierno buscará que se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma laboral.
Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT, en un día donde el Gobierno buscará que se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma laboral.
Este jueves 19 de febrero el clima está caliente. Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT contra la reforma laboral. Esto afecta a varios servicios, entre ellos al transporte. Mientras tanto, se espera un caos de tránsito en Capital Federal por una marcha que llevarán a cabo otros sectores de la oposición.
En el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, los manifestantes se enfrentaron con la Prefectura e intentaron cortar el acceso a la capital por Avenida Mitre.
Los efectivos de la fuerza federal quedaron cara a cara con los militantes de las organizaciones sociales. La situación fue controlada tras un gran despliegue policial, pero se mantiene el clima de tensión.
En un comunicado oficial, Pami informó que la atención en las oficinas se encuentra garantizada y los afiliados pueden realizar trámites y consultas sin modificaciones en la prestación del servicio.
Además, los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales operan de manera habitual, lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones.
Pese a que la CGT no se movilizará, algunos sectores llevan adelante cortes, piquetes y concentraciones. Tal cual ocurrió en las primeras horas de la mañana en la Autopista Buenos Aires - La Plata, y en el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda. Allí, los manifestantes se enfrentaron con la Policía. Tras esto, se controló la situación y se liberó el lugar.
El cosecretario de la central obrera, Jorge Sola, dialogó en Radio Rivadavia sobre el paro general, una medida que consideró como "importantísima": "Todavía no puedo medirlo en porcentuales, pero desde ayer a las 10 de la noche, todo lo que tiene que ver con sectores fabriles que tienen turnos nocturnos, empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad".
En el marco del debate de la reforma laboral, el sindicalista cuestionó que el Gobierno "se olvida de que hay trabajadores que se quedan afuera del sistema y no pueden llegar a fin de mes".
Si bien parecería que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra totalmente vacía por el paro general que impulsó la CGT, varios locales siguen abiertos, como supermercados, kioscos de diarios, carnicerías, farmacias y cafés.
También varias construcciones continuan con normal funcionamiento. Se pueden ver, asimismo, las líneas del bondi del grupo DOTA circular por las calles.
El epicentro de las movilizaciones es el Congreso de la Nación. El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, aplicará el protocolo antipiquetes y dispuso un vallado preventivo tanto en el Palacio Legislativo como en la Plaza de Mayo.
Las principales zonas de concentración y posibles cortes son:
El transporte es uno de los sectores con mayor adhesión, aunque el panorama es mixto según la empresa y el gremio.
Galería
Medida de fuerza
Paro de 24 horas