Paro general: las imágenes de las calles de Buenos Aires durante el paro "dominguero" de la CGT

A pesar de la convocatoria al paro general por la CGT, un gran número de trabajadores de distintos rubros desoyeron al sindicalismo.

Estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza cerrada por el paro general.

Gonzalo Barrera

La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a un paro general sin movilización, lo que desde la izquierda tildaron de "dominguero". Llegado el día del paro general, la premonición izquierdista parece cumplirse con colectivos funcionando, negocios de cercanía activos y taxis funcionando a destajo.

Basta con hacer una recorrida por algún barrio porteño y pueden verse panaderías, carnicerías, supermercados, cafeterías, pizzerías y peluquerías abiertas. "Si paro, no como", señalan los dueños cuando se les pregunta.

La mayoría de estos locales trabajan con sus dueños, sin empleados o sin parte de ellos, pero abren igual. Estos dueños no son "la patronal", son pymes que un día cerrado es realmente dramático para su economía.

La empresa de colectivos Dota, por su parte, también salió a trabajar con normalidad y presta un servicio completo en todas sus líneas. Esta movida de la compañía, que disputa el poder a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dirigida por Roberto Fernández, expone a las empresas que no prestan servicio.

Por la tarde se espera una movilización de la izquierda en la Plaza del Congreso por el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, las fuerzas de seguridad ya despliegan un fuerte operativo para evitar disturbios de los manifestantes.

Mirá las fotos de Buenos Aires en el paro general

paro genral once plaza miserere
Solo algunos colectivos funcionan en Plaza Miserere, en la zona de Once.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes 13
Los andenes de Constitución.

paro nacional colectivos constitucion 2
Colectivos de DOTA circulan en medio del

paro nacional colectivos constitucion 3
Filas en Constitución para viajar a pesar del paro general.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes 5
Ingreso cerrado a la Estación Constitución del Ferrocarril Roca.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes 6
El vestíbulo de la Estación Constitución, vacío.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes 7
Las pantallas de la terminal advierten que el servicio se encuentra interrumpido.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes 8
Molinetes habilitados, servicio interrumpido y sin carteles del Gobierno contra los sindicatos.

Estación Constitución Paro Nacional Trenes
Los andenes desiertos de la terminal de Constitución.

AEROPARQUE PARO NACIONAL 2
Los pasillos de Aeroparque durante el paro general.

AEROPARQUE PARO NACIONAL 3
Viajeros esperan novedades sobre los vuelos.

AEROPARQUE PARO NACIONAL 5
Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos por el paro general.

AEROPARQUE PARO NACIONAL 6
Algunas personas esperan por novedades en el Aeroparque Jorge Newbery.

AEROPARQUE PARO NACIONAL VUELOS CANCELADOS 3
Los mostradores de Aerolíneas Argentinas, sin personal.

AEROPARQUE PARO NACIONAL VUELOS CANCELADOS 4
En Aeroparque se cancelaron todos los vuelos.

paro general cabecera línea 184
Empleados de la empresa ERSA en la cabecera del 184, sin servicio, en Chacarita.

paro general pizzería santa maría
La icónica pizzería Santa María de Chacarita abrió sus puertas esta mañana, al igual que su vecina El Imperio.

paro general avenida corrientes en el barrio de chacarita
La Avenida Corrientes con escasos colectivos, todos del grupo DOTA, y muchos taxis en la zona de Chacarita.

paro general estación de subte b federico lacroze
Todas las líneas de Subte se adhirieron al paro general.

paro general terminal línea 39
Terminal de la línea 39, adherida al paro general.

