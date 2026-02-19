Paro general: las imágenes de las calles de Buenos Aires durante el paro "dominguero" de la CGT

A pesar de la convocatoria al paro general por la CGT, un gran número de trabajadores de distintos rubros desoyeron al sindicalismo.

Estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza cerrada por el paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a un paro general sin movilización, lo que desde la izquierda tildaron de "dominguero". Llegado el día del paro general, la premonición izquierdista parece cumplirse con colectivos funcionando, negocios de cercanía activos y taxis funcionando a destajo.

Basta con hacer una recorrida por algún barrio porteño y pueden verse panaderías, carnicerías, supermercados, cafeterías, pizzerías y peluquerías abiertas. "Si paro, no como", señalan los dueños cuando se les pregunta.

La mayoría de estos locales trabajan con sus dueños, sin empleados o sin parte de ellos, pero abren igual. Estos dueños no son "la patronal", son pymes que un día cerrado es realmente dramático para su economía.

La empresa de colectivos Dota, por su parte, también salió a trabajar con normalidad y presta un servicio completo en todas sus líneas. Esta movida de la compañía, que disputa el poder a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dirigida por Roberto Fernández, expone a las empresas que no prestan servicio.

Por la tarde se espera una movilización de la izquierda en la Plaza del Congreso por el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, las fuerzas de seguridad ya despliegan un fuerte operativo para evitar disturbios de los manifestantes.