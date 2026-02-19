El titular de DOTA criticó el paro de colectivos por la reforma laboral: "No tiene razón de ser"

Este jueves, el Gobierno busca sancionar la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En el mientras tanto, la CGT convocó un paro general de 24 horas, en el que se adhirieron la mayoría de las líneas de colectivo. No obstante, el grupo DOTA sigue funcionando.

“Yo, en lo personal, pienso que es un paro que no tiene razón de ser . Yo nunca hice un paro y he trabajado todos los paros. De los 46 en la democracia, yo trabajé los 46 paros. No comulgo con ese tipo de actitudes, y menos con este ”, declaró Marcelo Pasciuto , director del grupo DOTA .

"En realidad todas las empresas ponen los colectivos a disposición. No solo nosotros, sino cualquier otra empresa lo pone. Lo que pasa es que el sindicato está dividido y el sindicato de la UTA tiene algunos adherentes que son los que pertenecen a otras empresas y que acataron lo que dijo el sindicato”, amplió Pasciuto en diálogo con Infobae al Amanecer.

“La gran mayoría está en un sindicato interno de la UTA que se llama UCRA (Unión de Colectiveros de la República Argentina). Hicieron una reunión ayer y decidieron salir a trabajar", agregó el director de DOTA con respecto a la interna que vive UTA.

Asimismo, sostuvo que " el transporte es un servicio esencial, por lo tanto , estoy de acuerdo que se haga un paro, pero el transporte tiene que andar un 50-70% en este tipo de medidas, porque hay gente que lo necesita, no hay manera”.

Las líneas afectadas son las administradas por la empresa DOTA El 108 es otra línea que está trabajando. Foto de archivo.

“AMBA y Buenos Aires es un lugar muy grande, no es que uno puede tomar una bicicleta e irse a trabajar. Acá vos sabés que hay 70 kilómetros a veces de un trabajo a una casa. Entonces, no me parece que te condicione a que hagas un paro”, aseguró.

DOTA sigue trabajando: qué líneas de colectivo están funcionando

El Grupo DOTA mantiene en circulación 65 líneas con cronogramas de día hábil. Algunas de las líneas que prestan servicio normal son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188 y diversas líneas provinciales del 300 al 500. Por su parte, la línea 60 funciona con un servicio muy reducido.

Pasciuto contó cómo comenzó la jornada de hoy: “El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60, que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”.