El factor clave que impide al 50% de los andinistas hacer cumbre en el Aconcagua

El Parque Provincial Aconcagua transita su temporada estival, una etapa en la que miles de mendocinos y turistas llegan para realizar visitas, trekking y expediciones de alta montaña. Aunque muchos pisan el Coloso de América con el deseo de hacer cumbre , no todos lo consiguen.

Las razones son diversas, pero este año el factor determinante es el clima: las condiciones adversas complican el ascenso de los andinistas y reducen las posibilidades de alcanzar la cima.

En comparación con otras temporadas, durante el período en curso, el 50% de los andinistas no ha logrado hacer cumbre , según indicó Joel Gómez , oficial principal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña.

"Está muy ventoso y muy frío en comparación con otras temporadas. Tenemos mucha gente que no llega a la cumbre por las condiciones climáticas, cerca del 50%", señaló el especialista en diálogo con MDZ Radio .

En esta línea, Gómez afirmó que los visitantes vuelven antes de llegar a una situación crítica, para así evitar complicaciones: "Muchos se han vuelto apenas salen de las carpas. Caminan un poco, el viento les pega fuerte y se vuelven".

Menos muertes en el Aconcagua

Hacer ascenso en la montaña más alta de América tiene sus riegos. En lo que va de la temporada 2025-2026, se han registrado dos muertes en el Parque Provincial Aconcagua: un ciudadano ruso de 55 años y un andinista francés de 33 años.

Si bien esta temporada menos andinistas llegan a la cumbre, Gómez afirmó que hay menos muertes. "Hemos tenido menos muertos que en otras temporadas. También menos rescates, aunque han sido más complejos por las condiciones", amplió.

Intervino la Patrulla de Rescate de Alta Montaña (imagen ilustrativa) Foto: Gobierno de Mendoza Patrulla de Rescate de Alta Montaña. Gobierno de Mendoza

A las complicaciones muchas veces se le suma el factor desconocimiento, teniendo en cuenta que muchos visitan el Aconcagua sin entrenamiento previo, ni la aclimatación necesaria.

"Es un cerro bastante comercial, entonces hay gente que no entrena y no se aclimata bien, viene directamente al cerro. Pero también juega mucho el pronóstico y el tipo de novedades", dijo el oficial principal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña.

Impactante rescate en el Aconcagua

Días atrás, la Patrulla de Rescate, médicos y un piloto de helicóptero coordinaron un operativo de alto riesgo para asistir a un guía de montaña que se desplomó mientras descendía del Aconcagua. Puntualmente, el hombre sufrió dos convulsiones en menos de 15 minutos y la situación encendió todas las alarmas en el corazón de la cordillera mendocina.

Inmediatamente, se dio avisó e inició el operativo de rescate en un terreno hostil y con poco margen de error: a 4.200 metros de altura, en plena zona de Cuesta Brava y muy cerca del campamento Plaza de Mulas.

Mientras el descenso comenzaba a pie, el helicóptero sobrevolaba la zona evaluando posibilidades. No había espacio para aterrizar y cada minuto contaba. Fue entonces cuando el piloto Horacio Pedro Freschi tomó una decisión que definió el operativo.

Ante la imposibilidad de apoyar la aeronave en suelo firme, Freschi ejecutó una maniobra conocida como “vuelo estacionario”. Se mantuvo suspendido en el aire, sin tocar tierra, mientras la Patrulla de Rescate aseguraba al andinista y lo subía al helicóptero en plena altura.

Rescate Aconcagua Noticias Argentinas

"Cuando el helicóptero tuvo la posibilidad de salir, tenían la opción de dejarlo en un helipunto improvisado, unos 200 metros más abajo, en donde hay un playón, pero el piloto, que tiene bastante experiencia, intentó hacer ese vuelo estacionario que se usa mucho en Francia, en Suiza. A veces se apoya en un solo patín, esta vez ni siquiera apoyó el patín, estaba a 10 centímetros del piso, de la piedra, y encima en una pared", explicó Gómez.

Gracias a esa maniobra aérea, el guía pudo ser evacuado de inmediato hacia un centro de salud. El rápido accionar permitió compensarlo a tiempo y evitar que el cuadro se agravara.

En tanto, Gómez aseguró que los rescates en helicóptero en el Aconcagua son poco frecuentes, y destacó que lo habitual son las evacuaciones desde un helipuerto.