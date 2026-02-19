Paro general en Mendoza: cómo está funcionando el servicio de salud

Ya comenzó el paro general de 24 horas, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras que a nivel nacional la medida de fuerza tiene alto impacto, en Mendoza hay circulación normal de personas y los colectivos trabajan al 100% con sus frecuencias.

Sin embargo, desde distintos sectores confirmaron que adhieren a la convocatoria. Se espera que diferentes grupos de empleados no asistan a sus puestos de trabajo, pese a la advertencia del Gobierno provincial que anunció que le descontará el día a quienes no asistan este jueves a su lugar de trabajo.

Quien se pronunció al respecto fue Rodolfo Montero , ministro de Salud de Mendoza , para informar que los servicios de salud funcionan con total normalidad.

"Queremos informar a toda la ciudadanía que, a pesar del llamado a paro nacional, todos los servicios de salud en la provincia de Mendoza se están cumpliendo con total normalidad", detalló el funcionario.

En tanto, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( Ampros ), gremio que nuclea a los trabajadores de la salud, confirmaron su presencia en la manifestación que tendrá lugar este jueves en el nudo vial.

El alcance del paro en Mendoza

En el marco del paro nacional, diferentes sectores se reunirán en el nudo vial a partir de las 10.30. Desde Ampros, confirmaron su presencia. Además de rechazar la reforma laboral, desde el gremio piden "paritaria ya y recomposición laboral".

A pesar de unirse a la convocatoria, aclararon que el sistema de salud continúa con sus funciones.

En el caso de ATE Mendoza, el SUTE, Judiciales y Fadiunc también anunciaron que adherirán a la medida. Habrá que esperar para conocer el impacto real en esas áreas, debido a los descuentos anunciados y a que la reforma laboral alcanza a trabajadores del sector privado.

Por su parte, la Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en las entidades financieras de todo el país. La afectación también alcanzaría a locales comerciales. El Centro de Empleados de Comercio (CEC) se incorporó al paro y muchos negocios no funcionarán este jueves.