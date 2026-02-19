Paro en Mendoza: así se encuentran las calles este jueves

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) es la gran impulsora de este paro de 24 horas que se desarrolla a nivel nacional este jueves al estar en contra de la reforma laboral. En Mendoza hay muchos sectores que se adhieren a la medida, aunque a primera hora de la mañana hay circulación normal de personas y los colectivos trabajan al 100% con sus frecuencias.

El Gobierno de Mendoza anunció que le descontará el día a quienes no asistan este jueves a su lugar de trabajo. Igualmente hay algunas dependencias estatales que no irán a sus puestos de trabajo.

En San Martín y Alem hay dos bancos, uno BBVA y una sucursal de Santander. El primero se encuentra cerrado, ya que solo se encuentran disponibles los cajeros automáticos. Lo que llamó la atención es que en el Santander, hay mucho personal del banco y los empleados manifestaron "las personas que vengan van a ser atendidas".

Por su parte, Banco Ciudad, Patagonia, Banco Macro, Banco Galicia y Banco Nación permanecen cerrados, solo con los cajeros automáticos disponibles.

Una de las áreas en las que más impactará la medida de fuerza será la del transporte. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, informó la adhesión de camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales.

Por esto, se aguarda que, al igual que en el resto del país, haya complicaciones con los vuelos nacionales e internacionales al menos durante el tiempo que se extienda el paro.

No pasaría lo mismo con el servicio de colectivos. Desde el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) anunciaron la adhesión, pero dejaron en “libertad de acción” a los trabajadores. Habitualmente, el impacto en el transporte público es mínimo en Mendoza.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) agrupa a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis y también se suma a la huelga.

Por otra parte, la Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en las entidades financieras de todo el país.

image

La afectación también alcanzaría a locales comerciales. El Centro de Empleados de Comercio (CEC) se incorporó al paro y muchos negocios no funcionarán este jueves.

Desde ATE Mendoza, el SUTE, Judiciales y Fadiunc avisaron que adherían a la medida. Habrá que esperar para conocer el impacto real en esas áreas, debido a los descuentos anunciados y a que la reforma laboral alcanza a trabajadores del sector privado.