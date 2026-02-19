Fotos y videos: movimiento normal en las calles de Mendoza durante el paro general

Pese a la medida impulsada por la CGT contra la reforma laboral, hubo transporte, circulación habitual y actividad en las calles. El mayor impacto se sintió en los bancos.

En el marco del paro nacional convocado este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral, la mañana en Mendoza se desarrolló con relativa normalidad. Lejos de una postal de ciudad paralizada, las calles mostraron movimiento habitual y vecinos que siguieron con su rutina diaria, en una jornada marcada por la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo.

Paro CGT, Metrotranvía parada nueva Belgrano Milagros Lostes - MDZ Paro CGT, Avenida San Martín, clima, pronóstico Milagros Lostes - MDZ El transporte público funcionó al 100% de sus frecuencias y las paradas se vieron con pasajeros esperando como cualquier otro día. También hubo taxis aguardando en la Terminal, mientras que el tránsito circuló sin mayores inconvenientes, en un contexto en el que el flujo vehicular todavía no alcanza su pico debido a que las clases aún no comienzan.

metrotranvia paro 3 Milagros Lostes/MDZ Donde sí se sintió con fuerza la adhesión fue en el sector bancario. La mayoría de las sucursales permanecieron cerradas, con algunas excepciones de guardias mínimas o atenciones puntuales. Algunas personas se acercaron para realizar trámites y se encontraron con las puertas cerradas, aunque la mayoría ya estaba informada de que solo podrían operar a través de cajeros automáticos. En paralelo, el Gobierno de Mendoza confirmó que descontará el día a los empleados estatales que no asistan a trabajar, aunque hubo dependencias que sí adhirieron a la medida.