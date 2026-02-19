Paro de la CGT: qué pasará con los bancos este jueves 19 y cómo hacer transferencias y pagos

El paro general convocado por la CGT para el jueves 19 de febrero tendrá impacto directo en el sistema financiero. Durante 24 horas no habrá atención presencial en los bancos de todo el país, aunque los canales digitales seguirán operando. La medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta nacional.

Las entidades financieras no abrirán sus puertas y quedará suspendida toda gestión presencial. Esto significa que no se podrán realizar trámites en ventanilla, apertura de cuentas, retiro de chequeras, depósitos manuales ni gestiones vinculadas a créditos o cajas de seguridad.

Los trabajadores bancarios se suman al pario nacional de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno.

La CGT se planta frente al Gobierno con un paro general

El alcance será total durante el horario bancario habitual. Cualquier operación que requiera intervención física deberá esperar al siguiente día hábil.

A diferencia de la atención en sucursales, el homebanking, las aplicaciones móviles y las billeteras virtuales estarán habilitadas durante toda la jornada. Los usuarios podrán:

Las transferencias entre cuentas no se verán afectadas, aunque operaciones que necesiten validación manual podrían registrar demoras.

Cajeros automáticos y posible faltante de efectivo

Los cajeros automáticos seguirán activos, pero podría haber limitaciones en la reposición de dinero. Esto se debe a que el transporte de caudales también se verá afectado por la adhesión de otros gremios al paro.

Ante este escenario, las cámaras del sector recomiendan anticipar la extracción de efectivo, especialmente en zonas alejadas o con alta demanda, donde la recarga podría ser más lenta.

La alternativa para retirar efectivo

Como opción, se podrá utilizar el sistema Extra Cash, que permite retirar hasta $30.000 en efectivo al pagar con tarjeta de débito en supermercados, farmacias y estaciones de servicio adheridas. El límite final dependerá de cada comercio y su disponibilidad de dinero en caja.

Qué pasa con cheques y compensaciones

La operatoria digital de cheques electrónicos continuará activa. Sin embargo, la compensación física de cheques quedará suspendida hasta el próximo día hábil bancario.

Recomendación para los usuarios

Los bancos aconsejan adelantar cualquier trámite presencial o retiro de efectivo antes del jueves 19. También recuerdan que toda la información actualizada sobre operatividad puede consultarse en los sitios web y aplicaciones oficiales de cada entidad.