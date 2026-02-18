Paro de transporte en duda: empresas ponen en jaque a la UTA a horas de la huelga

En la antesala del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral para este jueves 19, las empresas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires difundieron comunicados internos en los que aseguran que pondrán a disposición las unidades para garantizar la prestación habitual a los pasajeros.

Aún ante los comunicados que este miércoles por la noche fueron difundidos a través de redes sociales, el funcionamiento efectivo del servicio en el AMBA dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores.

Uno de los mensajes que circuló en las últimas horas es el de Metropol. Allí la firma informa que “dispondrá los medios para que los servicios se presten con normalidad durante toda la jornada”, respetando los cronogramas habituales. También advierte que ante inasistencia o incumplimiento “se procederá al descuento del día y/o a la aplicación de las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente”.

El tono es similar al de otras compañías del sector: los coches estarían disponibles y los turnos deberían cumplirse. En los hechos, el mensaje implica que los choferes que no concurran podrían ser sancionados.

Cabe destacar que las empresas de transporte aseveraron que las unidades estarán disponibles para prestar el servicio y que los trabajadores que no adhieran al paro decretado por la CGT podrán contar con ellas para realizar los recorridos. De tal forma, trasladaron la responsabilidad al trabajador que decida adherir a la medida de fuerza.

No obstante, en experiencias anteriores ya ocurrió que, pese a advertencias empresarias, el nivel de adhesión fue alto y muchas líneas no salieron a la calle.

Por el contrario, el grupo DOTA suele mantener servicios activos en este tipo de conflictos.

Qué líneas podrían funcionar

Desde cuentas especializadas en tránsito informaron que estas serían, por ahora, las líneas que prestarían servicio, con la aclaración de que la información se actualizará ante cualquier cambio:

DOTA Ciudad: Líneas 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177 y 188.

DOTA Provincial: Líneas 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520 y 523.

Otras empresas:

Grupo Autobuses: Líneas 277, 540, 542, 548, 550, 551, 552A, 552B y 553.

Yitos (Lomas de Zamora): Líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562.

Nueva Chicago: Línea 80.

En el caso puntual de Metropol, podrían funcionar las líneas 65, 136, 151, 176, 182, 194 y 195. Estas dos últimas son servicios de media distancia que unen Zárate con CABA y La Plata con CABA, respectivamente. Además, la empresa opera otras 19 líneas intermunicipales en el conurbano bonaerense.

Según se advirtió, el servicio sería interrumpido de inmediato ante cualquier agresión contra las unidades o el personal.

El panorama sigue siendo dinámico. Si bien las empresas sostienen que los servicios podrían prestarse normalmente, todo dependerá de la decisión individual de los choferes frente al paro convocado por la CGT.

Como en otras oportunidades, la postal final recién se conocerá en la madrugada y primeras horas del jueves, cuando se confirme qué líneas efectivamente salen a la calle.