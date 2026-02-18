La UTA confirmó el paro general: que líneas adhieren y cuáles no

La UTA confirmó que se plegará al paro general de la CGT contra la reforma laboral, pero el grupo DOTA seguiría funcionando este jueves 19 de febrero.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron su adhesión al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero sigue extendiéndose la interna con la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) que prestaría servicio en la empresa DOTA.

En el comunicado de la UTA remarcaron: "La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral".

La central de choferes de colectivos se justificó en que "esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

Qué líneas de colectivo se adhieren al paro general Las líneas de la ciudad de Buenos Aires y provincia que adhieren son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Además, se pliegan a la medida de fuerza todas las provinciales y municipales excepto: 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.