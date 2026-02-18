DOTA no para: qué líneas de colectivo funcionarían durante el paro general

La empresa DOTA difundió un comunicado en el que informa que la empresa funcionaría con normalidad durante el paro general convocado por la CGT.

Mientras se espera por un comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con respecto a su participación o no del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, la empresa DOTA vuelve a despegarse del gremio conducido por Roberto Sánchez y brindaría servicio normal durante la medida de fuerza por la reforma laboral.

Aunque se estima que la UTA se pliegue al paro general convocado por la CGT, una enorme cantidad de choferes de colectivo responden a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA). Estos trabajadores son los empleados de la empresa DOTA, un grupo empresario apuntado por las distintas cámaras empresarias de transporte de pasajeros y por la UTA.

Esta medida de DOTA, además de llevar a sus trabajadores a rechazar el paro general para evitar sanciones, contempladas por la condición de servicio esencial del transporte público, puede empujar a otras empresas a prestar servicios durante la jornada del paro general.

El comunicado de la empresa DOTA por el paro general En el comunicado, la empresa indicó: "Les reiteramos la obligación de cumplir con el servicio público de conformidad a los cronogramas de servicios habituales y en caso de ausentarse le serán aplicadas las medidas según corresponda".