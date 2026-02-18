Tembló el edificio anexo al teatro Cervantes y evacuaron cerca de 150 personas

Un desperfecto en un motor de refrigeración provocó fuertes temblores en el piso 10 de un edificio anexo al teatro Cervantes en Buenos Aires.

Temblores en el décimo piso de un edificio anexo al Teatro Cervantes motivó la evacuación de casi 150 personas. Foto: SAME

Fuertes temblores percibidos en el décimo piso de un edificio anexo al Teatro Cervantes activó este miércoles un amplio operativo de emergencia en pleno centro porteño. Hubo 148 evacuados de manera preventiva luego de que el encargado alertara sobre intensas vibraciones en el inmueble ubicado en avenida Córdoba 1155.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes dispusieron el desalojo total mientras se realizaba una inspección técnica.

¿Qué causó los temblores? Ante la alarma inicial por un posible "peligro de derrumbe", se activó un protocolo de seguridad que incluyó el corte total de tránsito en la avenida Córdoba a la altura de Cerrito, generando importantes demoras en la zona.

teatro-cervantes Sin embargo, según se informó, el origen de los temblores fue un desperfecto en un motor del sistema de refrigeración que, al desalinearse, transmitió fuertes vibraciones hacia el décimo piso.