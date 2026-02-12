Testimonio desde La Serena tras el temblor: "Fue un ruido fuertísimo"

Jaime es un mendocino que se encuentra vacacionando en Chile y detalló en MDZ cómo vivió el temblor.

El temblor que se registró en la región de Coquimbo, Chile, se sintió con fuerza en La Serena, donde varios mendocinos pasan sus vacaciones. Jaime, uno de ellos, relató en MDZ Radio cómo vivió el momento desde el departamento en el que se hospeda, ubicado en un tercer piso.

Escuchá el testimonio completo en MDZ Radio: 12-02-2026 - MC - TESTIMONIO DE LA SERENA - SISMO.mp3 “Estábamos desayunando tranquilamente y no le dimos mucha bola al principio porque fue un ruido fuertísimo. Y como el lavarropas acá en el departamento donde estamos parando hace ese ruido, no le dimos importancia". Sin embargo, empezó a sentirse el movimiento fuerte y allí notaron lo que estaba sucediendo. "Ruido es lo que más había", describió.

Según contó, la primera reacción fue dirigirse hacia un lugar seguro dentro del edificio. “Bajamos la escalera despacito, pero acá no le dan mucha bola. No es como nosotros en Mendoza”, comparó. En ese sentido, remarcó que la actitud general fue de calma: “Nosotros fuimos casi los únicos que bajamos la escalera. Y alguno que otro salió a afuera. Pero desde el monobloc que hay al frente, la gente iba con las cositas, la sombrilla para la playa. Como si nada”.

Jaime señaló que no percibió alteraciones en la zona costera cercana y tampoco recibió notificaciones de emergencia vinculadas a un eventual impacto en el océano: “Hay una alerta que puede pasar otro sacudón fuerte”, pero nada sobre el mar.

Con el correr de los minutos, la actividad cotidiana continuó sin mayores cambios. “Ya pasó”, resumió. Como saldo personal del episodio, señaló con humor: “Lo único que pasó es que yo manotié el cafecito se cayó en la mesa”.