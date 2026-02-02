Tembló fuerte en Chile y se sintió en Mendoza

Este lunes pasadas las 10:40 tembló en Chile y se sintió en la provincia de Mendoza. El sismo tuvo una magnitud de 4.5 en la escala Ritcher.

El temblor tuvo como epicentro la zona de Los Andes (Chile), por eso se alcanzó a sentir en Mendoza. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) la profundidad fue de 113 km. Además, se aclara que el epicentro fue a 38 km al O de Las Cuevas; 83 km al N de Santiago; 89 km al S de Cerro Mercedario -32.745 (lat) -70.409 (long).