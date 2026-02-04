La millonaria cifra que tendrá que pagar el turista israelí que fue sorprendido fumando en la Patagonia

El turista israelí fue fotografiado in fraganti mientras encendía un cigarrillo en la Patagonia chilena, en una zona con prohibición expresa por riesgo de incendios.

Un turista israelí que fue sorprendido fumando dentro del Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia de Chile, deberá pagar $1 millón a Bomberos de Torres del Paine. La sanción se definió tras un acuerdo judicial que permitió cerrar la causa penal abierta en su contra, luego de que encendiera un cigarrillo en un sector donde está prohibido por el riesgo de incendios.

El episodio ocurrió durante su estadía en el campamento Dickson, uno de los puntos habilitados para pernoctar dentro del área protegida, ubicado en el sector norte del parque. Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el hombre fue visto fumando en una zona en la que existe prohibición expresa para el uso de fuentes de calor, una norma que rige en gran parte del parque justamente para evitar siniestros.

La infracción fue detectada por un trabajador de la empresa concesionaria Vértice, quien documentó la situación mediante una fotografía. Ese registro permitió realizar una denuncia inmediata ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros que operan en el lugar, un punto clave para sustentar la formalización y avanzar luego hacia una salida alternativa.

El video fue grabado en la Patagonia chilena Turista patagónico fumando El ciudadano fue identificado como Halifa Nevo y fue formalizado el 14 de enero en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales. Este lunes se realizó una nueva audiencia, en la que se acordó el término de la causa bajo condiciones específicas: el imputado deberá realizar un pago único de $1 millón, definido como una donación a Bomberos de Torres del Paine, a modo de compensación por el daño potencial provocado.